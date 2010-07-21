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Aksaray Belediye Başkanı'na saldırı

Aksaray Belediye Başkanı Ak Partili Nevzat Palta, belediyenin yaptırdığı 14 işyerinin açılış töreninden yumruklu saldırıya uğradı. Linç edilmek istenen saldırgan

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Belediye Başkanı Nevzat Palta, dün saat 18.00 sıralarında Valilik binası arkasında belediye tarafından yapılan 14 işyerinin açılış törenine katıldı. Başkan Palta, konuşmasını yaptıktan sonra açılışı yaptı. Ardından başkan yardımcıları ve diğer protokol üyeleriyle birlikte ikram bölümüne geçti.


Burada yanına yaklaşan ve arazisinden İmar Yasası'nın 18'inci maddesi uygulanarak yol geçirilen Ahmet Günsarı, “Sen benim tarlamdan nasıl yol geçirirsin” diyerek, Belediye Başkanı Nevzat Palta’ya yumrukla saldırdı. Başkan Palta, ensesinden darbe alırken, korumaları saldırganı etkisiz hale getirdi. Bu sırada törene katılan vatandaşlar da Günsarı’ya saldırdı.


Günsarı, polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarıldı. Ardından sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Başkan Palta da Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Ardından sağlık raporu almak için Aksaray Devlet Hastanesi’ne gitti. Sağlık kontrolünden geçirilen başkan Palta, gazetecilerin hastanenin kapısında beklediğini görünce, arka kapıdan çıkarak evine gitti.


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