Aksaray Belediye Başkanı'na saldırı

T24- Belediye Başkanı Nevzat Palta, dün saat 18.00 sıralarında Valilik
binası arkasında belediye tarafından yapılan 14 işyerinin açılış
törenine katıldı. Başkan Palta, konuşmasını yaptıktan sonra açılışı
yaptı. Ardından başkan yardımcıları ve diğer protokol üyeleriyle
birlikte ikram bölümüne geçti.
Burada yanına yaklaşan ve arazisinden İmar Yasası'nın 18'inci maddesi
uygulanarak yol geçirilen Ahmet Günsarı, “Sen benim tarlamdan nasıl yol
geçirirsin” diyerek, Belediye Başkanı Nevzat Palta’ya yumrukla
saldırdı. Başkan Palta, ensesinden darbe alırken, korumaları saldırganı
etkisiz hale getirdi. Bu sırada törene katılan vatandaşlar da
Günsarı’ya saldırdı.
Günsarı, polisin müdahalesiyle linç edilmekten kurtarıldı. Ardından
sorgulanmak üzere Aksaray Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Başkan Palta
da Emniyet Müdürlüğü’ne giderek saldırgan hakkında şikayetçi oldu.
Ardından sağlık raporu almak için Aksaray Devlet Hastanesi’ne gitti.
Sağlık kontrolünden geçirilen başkan Palta, gazetecilerin hastanenin
kapısında beklediğini görünce, arka kapıdan çıkarak evine gitti.