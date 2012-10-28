Akşamları televizyon keyfi yapanlar dikkat!

İzmir’de özel bir hastanede çalışan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Atiye Ayral, akşamları yatarak dinlenenleri ve televizyon keyfi yapanları uyardı.

Kasların kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle çoğu insanın uzanarak dinlendiğini ifade eden Ayral, gün içinde spor yapılmadığı için belli bir süreye kadar idare eden kaslarımızın, gün sonunda oturmayı bile tolere edemez hale geldiğini belirtti. Ayrıca akşamları 3-4 saat yatıp, uzanarak vakit geçirmenin kas ve kemiklerimizi de kalbimizi de zayıflattığına dikkat çekti.



'Yemek yiyip uzanmanın kalbe baskısı var'

Yoğun çalışma şartları nedeniyle çoğu insan akşamları, dinlenme adına televizyon karşısında vakit geçiriyor. Bu şekilde sürdürülen hareketsiz yaşamın, çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğu açıklandı.

İzmir Kent Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Atiye Ayral, "Spor yapmıyoruz, o nedenle kaslarımızın kapasitesi yetmiyor. Bizi belli saatten sonra idare etmiyor, yoruluyor. Bırakın ayakta durmayı, oturmaz hale geliyoruz. O zaman uzanmaya mecbur kalıyoruz.

Bütün akşamı uzanarak geçirme ihtiyacı duyuyoruz. Bu hiç sağlıklı değil, hem kaslarımız, hem kemiklerimiz hem iç organlarımız hem kalp sağlığımız açısından sakıncalı. Üstelik bir de yemek yiyip uzanıyoruz ki bunun ayrıca kalbe baskısı var" şeklinde konuştu.



'Günde en az 30-45 dakika yürümek gerek'



Akşamları hareketsiz şekilde vakit geçirmemek için gündüze bakmak gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Atiye Ayral,

"Gün içinde sürekli ayakta mıyız, sürekli oturuyor muyuz, ne yapıyoruz, ne kadar dengeli hareket ediyoruz? Sürekli ayakta durmak da sakıncalı, sürekli oturmak da. Gün içinde oturma, ayakta kalma süreleri önemli, ayakta olan oturmayı, oturan ayağa kalkıp hareket etmeyi bilecek. İster ofis çalışanı olun ister sürekli ayakta çalışan, bu hareketliliği gün içinde planlaması gerekir.

Kişi 35 yaşını geçti, spor yapmıyorsa en basitinden yürüyüş yapmıyorsa yine günü ne kadar planlarsa planlasın akşam bir noktadan sonra uzanma ihtiyacı hisseder. Onun için kaslarına destek vermesi, çalıştırması gerek. Günde en azından 30- 45 dakika yürümek gerek. Bu yürüyüşü ne zaman yapacağı değil yapması önemli. O kasın esnekliği, oksijenlenmesi, beslenmesi ancak böyle 45 dakikalık yürüyüşle desteklenir" dedi.

'Kalbi de zayıflatıyor'



Uzm. Dr. Ayral, en ideal ve en kolay spor olan yürüyüşün yapılmayıp, gündüzlerin oturularak, akşamların da yatılarak vakit geçirilmesinin hem kasların hem de kemiklerin zaman içinde zayıflamasına neden olduğunu açıkladı.

Uzm. Dr. Ayral, "Yaşla birlikte zaten kemikler zayıflıyor, menapozda yıkım hızla artıyor. Kemik depomuz da iyi değilse hep hareketsiz bir durumda kalıyorsak, dinlenme sürelerimiz hep yatarak geçiyorsa kemikteki yıkımı hızla ilerletiyoruz. 35 yaşından sonra süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum ağırlıklı beslenme de gerekli hareket de.

Akşam yatmadan önce en az 3-4 saat geçiriyoruz. Zaten yatınca hareketsiz kalacağız. Onun için de akşam oturma, ayakta kalma ve yatma yine dengeli gitmek zorunda. Sürekli ayakta kalacak halimiz yok, bir süre sonra eklemlerimiz yorulacak.

Oturmayı da bileceğiz ama hep yatmak kemiği ve kası devamında kalbi zayıflatıyor. Çünkü kalbimiz de kasla çalışıyor. Sürekli yatarsak onun da beslenmesi, hareketinde, ritminde aksaklıklar olur. Yaşla birlikte bunların çoğu zaten ortaya çıkıyor, bunları hızlandırıp, daha erken ve şiddetli ortaya çıkmasına katkı da bulunmuş oluruz" diye konuştu.