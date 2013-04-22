Akşamları parlak ışık depresyon riskini arttırıyor

Yeni bir araştırma, akşam saatlerinde parlak ışığa maruz kalmanın depresyon riskini arttırdığını ve öğrenme bozukluklarına yol açtığını ortaya koyuyor.

Amerika’nın Sesi muhabirlerinden Jessica Berman, Maryland eyaletinin Baltimore kentindeki Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanların, gece parlak ışığa maruz kalmanın, laboratuar farelerinde depresyon belirtileri ve öğrenme bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olduğu sonucuna vardıklarını bildiriyor.

Gece ve gündüz ritmlerinin psikolojik fonksiyonlar da dahil olmak üzere insan metabolizması üzerinde etkisi olduğu, bilinen bir gerçek. Biyolog Samir Hattar, bu duruma ‘mevsimsel etki bozukluğu’ adı verildiğini, bazı kişilerin günlerin kısaldığı kış mevsiminde depresyona girdiğini söylüyor. Bu bozukluk, hastaların ışık kutusu adı verilen lambaların önünde zaman geçirmeleri sağlanarak tedavi edilebiliyor. Işık kutusunun tam spektrumlu ampülleri, doğal günışığı etkisi yaratıyor.

Araştırma kapsamında fareler üç buçuk saatlik ışık aldıktan sonra üç buçuk saat boyunca karanlık ortamda bırakıldı. Hattar, bu döngünün fareleri uykusuz bırakmadığını, sadece uyuma ve uyanık kalma döngülerini değiştirdiğini söylüyor: 'Günün karanlık olması gereken saatlerinde ışığa maruz kalmak, günlerin kısaldığı kış aylarında mevsimsel etki bozukluğu yaşayan hastaların deneyimleriyle benzerlik gösteriyor. Bu iki döngü birbirinden çok farklı gibi görünse de depresyon ve öğrenme bozuklukları gibi rahatsızlıklarda aynı etkiyi yaratıyor.'

Gece ışığı olgusu, gün boyunca ışığa çok maruz kalmayan insanlarda ya da laboratuar farelerinde görülüyor. Araştırmacılara göre insanlarda bu olgu aydınlık-karanlık döngüsüne dönüşüyor ve kişinin ruh halinde ve öğrenme kapasitesinde değişikliklere yol açıyor. Örneğin araştırma kapsamında gece çok fazla ışığa maruz kalan farelerin öğrenme ve hatırlama becerilerinde diğer farelerle karşılaştırıldığında gerileme gözlendi.

Aynı olgu, gündüz saatlerinde işteyken gün ışığı görmeyen ancak eve gelince iPad, büyük ekran televizyon, akıllı telefon ya da yüksek mumlu ampul ışığına maruz kalan kişilerde de gözleniyor.

Hattar, gün boyunca ofiste çalışanlara, eve geldiklerinde hava aydınlıkken dışarıda kısa yürüyüşler yapmalarını ve evlerinde mümkün olduğunda loş bir ortam yaratmalarını öneriyor.