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Yaşam

Akşamki maça 'kiralık arkadaş'ımla mı gitsem?

Bu akşam yemeği yalnız gitmek istemiyorsanız, saati 10 dolardan bir arkadaş kiralayarak bu sorunu çözebilirsiniz.

23 Haziran 2010 03:00

T24 - Sinemaya gitmek için aradığınız arkadaşlarınızın hepsinden olumsuz yanıt almanız, sinemaya yalnız gideceğiniz anlamına gelmeyecek. Saati 10 dolardan başlayan fiyatlarla kiralayacağınız bir arkadaşla "sinemaya yalnız mı gideceğim?" sorununun ortadan kaldırabilirsiniz.

  

ABD ve Kanada'da yaşayan gençlere yönelik olan RentAFriend isimli "platonik arkadaşlık" sitesi, herhangi bir sosyal etkinliği bir başına geçirmek istemeyenlere "arkadaş kiralama" fırsatı sunuyor.

Arkadaş kiralamanın saatinin 10 dolardan başladığını, ancak pazarlık ile fiyatın değişebileceğini veya etkinliklere göre önceden belirlenen fiyatlar üzerinden kiralama işleminin yapılabileceğini belirten site yetkilileri sitenin, eskort ajansı veya insanların flört etmesini sağlayan bir site olmadığını kesin bir dille ifade ediyor.

"Kendinizi kiralamak" veya "kendinize arkadaş kiralamak" için bir hesap açarak sisteme giriş yaptığınız sitenin ana sayfasında yaşadığınız yerin posta kodu ile "yalnızlığınızı gidermeniz" daha da kolaylaştırılıyor.

Ayrıca sitenin ana sayfasında arkadaş kiralamak için revaçta olan etkinlikler de sıralanıyor.


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