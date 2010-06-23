Akşamki maça 'kiralık arkadaş'ımla mı gitsem?

T24 -

ABD ve Kanada'da yaşayan gençlere yönelik olanisimli "platonik arkadaşlık" sitesi, herhangi bir sosyal etkinliği bir başına geçirmek istemeyenlere "arkadaş kiralama" fırsatı sunuyor.Arkadaş kiralamanın saatinin 10 dolardan başladığını, ancak pazarlık ile fiyatın değişebileceğini veya etkinliklere göre önceden belirlenen fiyatlar üzerinden kiralama işleminin yapılabileceğini belirten site yetkilileri sitenin, eskort ajansı veya insanların flört etmesini sağlayan bir site olmadığını kesin bir dille ifade ediyor."Kendinizi kiralamak" veya "kendinize arkadaş kiralamak" için bir hesap açarak sisteme giriş yaptığınız sitenin ana sayfasında yaşadığınız yerin posta kodu ile "yalnızlığınızı gidermeniz" daha da kolaylaştırılıyor.Ayrıca sitenin ana sayfasında arkadaş kiralamak için revaçta olan etkinlikler de sıralanıyor.