Akşamcılar artık sanal âlemden takılacak

Bir zamanlar, "mahalle baskısı" nedeniyle siyah poşetlerde, gazete kâğıdına sarılarak eve getirilen alkollü içkiler artık internetten satın alınır oldu.

İstanbul'da 1 saatte istenen adrese içki servisi yapan internet siteleriyle birlikte, iş çıkışı günün yorgunluğunu atmak isteyen insanlarından evde arkadaşlarla "demlenmek" isteyenlere kadar, pek çok kişi kadehi eline almadan önce bilgisayarın başına oturuyor.





İnternetin yaygınlaşmasıyla pek çok sektörde olduğu gibi alkollü içecek pazarı da "sanal âlem"de yerini aldı.

Birim Çerez Tekel Evi'ne ait olan www.aloicki.com, İstanbul'u 6 bölgeye ayırmış ve her bölge için bir alt limit belirlemiş. Bölgelerin firmanın merkezine olan uzaklığına göre 20 ile 180 YTL arasında değişen alt limit tutarında sipariş verilmesi halinde ürünler en geç 1 saatte müşteriye ulaştırılıyor. Sitede 2.25 YTL'lik kutu biradan 750 YTL'lik Dom Perignon marka şampanyalara kadar pek çok içki bulunuyor. Site üzerinde alkolsüz içeceklerle çikolata, çerez ve cips gibi ürünler de satılıyor.

Kapıda ödeme de mümkün

İçki Sepeti'ne ait olan www.ickisepeti.com ise kapıda ödeme imkânı sunuyor. Bahçeşehir'den Kemerburgaz'a kadar İstanbul'un büyük bir bölümüne 24 saat süreyle kurye hizmeti veren firma, yakın bölgelere ise 15 dakikada teslimat yapıyor.

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin yanı sıra sigara ve puro da satan site, müşteri hizmetleri hattı ile sorunlara çözüm de üretiyor.

1.5 yıldır faaliyet gösterdiklerini söyleyen ve online içki satışında Türkiye'nin ilk firması olduklarını belirten www.aloicki.com‘un Satış ve Pazarlama Koordinatörü Erim Özer, "İnsanlar haklı olarak hizmet kalitesinin artmasını istiyor. Genellikle bu nedenle içki satın almak için internet tercih ediliyor" diyor.

Müşteri portföylerinin önemli bir bölümünü gecenin ilerleyen saatlerinde, muhabbetin en koyu anında içkisi bitenlerin oluşturduğunu söyleyen Özer, "En iyi müşterilerimiz ise işadamları ve yöneticiler. Müşterilerimizin yaklaşık yarısı 30-45 yaş aralığında bulunuyor. Sipariş verenlerin yüzde 30'u ise 18-30 yaş grubundan oluşuyor" diyor.

Yasal bir engel yok

İnternetteki ürünlerin raf fiyatından satışa sunulduğunu ve ekstra bir ücret almadıklarını belirten Özer, İstanbul'da günde 70 civarında sipariş aldıklarını, buna karşın sadece internetten yapılan satışlarla kâr etmenin henüz mümkün olmadığını söylüyor. Özer, içki satışı için ruhsatı bulunan ve 18 yaşından küçüklere satış yapmayan firmaların, bu sektörde faaliyet göstermesinde yasal bir sakınca olmadığını da vurguladı.

Elektronik ortamda içki satışı yapılmasını engelleyen 24 Ağustos 2005 tarihli, "Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 6. maddesi, geçen yıl Danıştay 13. Dairesi tarafından oy çokluğu iptal edildi.



Danıştay iptal gerekçesinde, elektronik ortamda içki ve sigara alacakların kredi kartına sahip olduklarını ve kredi kartının da yetişkinlerce kullanıldığını belirtti. Bu kararın ardından içki ve sigara satmak için ruhsat alan girişimcilerin sanal ortamda, "Tekel bayii" açmasının önündeki engel de kalkmış oldu.

İnternetten satış kârı katlıyor

Türkiye'de e-ticaretteki ürünler arasına gıdanın girmesinde öncü firma www.yemeksepeti.com oldu. 2000'de kurulan Türkiye'nin ilk ve en büyük online yemek siparişi sitesi www.yemeksepeti.com, bugün itibariyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli ve Kıbrıs'ta faaliyet gösteriyor.



Halen 3 bine yakın üye restoran ve 370 binden fazla kayıtlı kullanıcıya sahip olan www.yemeksepeti.com, günde aldığı 10 binden fazla siparişle yaklaşık 30 bin kişiye hizmet veriyor. www.yemeksepeti.com, internet üzerinden sunduğu hizmetin yanı sıra wap.yemeksepeti.com ve SMS ile de sipariş kabul ediyor.

Türkiye'de internet kullanımındaki artışa bağlı olarak online gıda ve içecek alışverişi yapan kesimin genişlemesi yabancı yatırımcıların da dikkatini çekiyor. www.yemeksepeti.com'un yüzde 20'sine ortak olan Almanya merkezli European Founders Fund, internette küresel marka olma yolunda ilerleyen yenilikçi ve inovatif firmalara yatırım yapıyor. European Founders Fund'ın bugüne kadar yatırım yaptığı firmalar arasında alando/eBay Germany, Jamba!, Linkedin, oanda ve facebook gibi markalar bulunuyor.

Pazarın lideri bira

Araştırmalara göre 18 yaş üstü 10 milyondan fazla kişinin alkol tükettiği Türkiye'de pazarın lider içkisi açık ara önde giden bira. Biranın pazar büyüklüğü yaklaşık 885 milyon litre civarında seyrediyor. 2. sırada gelen rakı ise tüketimde biranın 10'da 1'i seviyesine bile yaklaşamıyor. 2000'den bu yana bira ve şarap tüketimi artarken ciddi oranda pazar kaybına uğrayan rakı, 2007'de yüzde 4'lük yükselişle yeniden pazardaki payını artırdı. Sektör temsilcileri 2008'de 48-49 milyon litre rakı satışı hedeflediklerini belirtiyor.

Kadınların rakıya ilgisi artı

Türkiye'de erkeklerin içki tercihi bira, rakı, votka ve viski olarak sıralanırken kadınların ise biranın ardından şarabı tercih ettikleri biliniyor. Ancak kadınların rakı tüketiminde de son yıllarda ciddi bir artış gözleniyor. Önceki yıllarda alkol kullanan yüz kadından sadece 4'ü rakıyı tercih ederken son yapılan araştırmalara göre bu oran yüzde 11 seviyesine çıktı. En çok İzmir'de tüketilen rakı, genellikle evlerde kurulan çilingir sofralarında tüketiliyor. Araştırmalar, akşamcıların bir numaralı tercihi olan rakının, halen yüzde 60 oranında evde içilen bir içki olduğunu gösteriyor.

Alkollü içki pazarının büyüklüğünün 4 milyar doları geçtiği Türkiye'de sektörün istihdama katkısı da her geçen gün artıyor. Sadece rakıdan 278 bin kişinin doğrudan, 1.3 milyon kişinin ise dolaylı olarak geçimini sağladığı Türkiye'de, 65 binden fazla noktada alkollü içki satışı yapılıyor. Yıllık 1 milyar YTL civarında vergi ödeyen alkollü içki sektörü, ihracat sayesinde önemli oranda döviz girdisi de sağlıyor.

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