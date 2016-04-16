Akşam'a göre, Orman Bakanı'na "Gidin ayılarla ilgilenin, turizme karışmayın" diyen Ağaoğlu'nu yıldıran paralel bürokrasi

17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alındıktan 4 gün sonra serbest bırakılan iş adamı Ali Ağaoğlu, "Türkiye'de devam eden projelerini tamamladıktan sonra sadece yurt dışında iş yapacağını" duyurdu. Akşam'dan Şenay Köşdere'nin haberine göre, Ağaoğlu'nun Türkiye'yi terk edecek kadar yılmasının nedeni ise paralel bürokrasi. Ağaoğlu, Uludağ için yetki isteyen Bursa Belediyesi’ne izin vermeyen Orman Bakanlığı’na “Orman Bakanlığı Bursa Büyükşehir Belediyesine Bursa’yı güzelleştirsin Uludağ’a karışmasın demiş. Bende Orman Bakanlığı’na gidin ayılarla ilgilenin turizme karışmayın diyorum. Bakanlık zihniyetini değiştirmezse burası Davos değil fos olur” sözleriyle çıkışmıştı.

Bekleyen projeler arasında neredeyse hiçbir işinin yürümediğini anlatan Ağaoğlu, "Ellerinde bir iş adamı listesi var, bunların işleri yürümeyecek diye dolaşıyorlar. Devam eden birkaç projemiz var onları da bitirip yurtdışına gideceğiz" diye konuştu.

"380 milyon lira KDV alacağım"

Devletten 380 milyon liralık KDV alacağı bulunduğunu vurgulayan Ali Ağaoğlu, "380 milyon TL param yıllardır devlette duruyor. 380 milyon TL ne demek. Cirosu 380 milyon TL'yi bulmayan büyük şirketler var" dedi. KDV alacağını alamamış olmasının nedeni olarak da yine 'bürokrasi'yi gösteren Ağaoğlu "Ticaretten anlamayan, hayatında bir yumurta satmamış, bir tane eleman çalıştırmamış insanlar ülkenin kaderini belirliyor. Rahmetli Özal'ın da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarısının sırrı eski tüccar olmalarından geçiyor. Ticareti bilmeyen insanlar, ticaret yapanların da önünü tıkıyor" şeklinde konuştu. Ağaoğlu'nun halen devam eden 4 projesi bulunuyor. Tüm projeler 2018'e kadar bitecek.