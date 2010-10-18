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Politika

AKŞAM YEMEĞİNİN KONUĞU BAŞBAKANDI KAZAN (A.A)

18 Ekim 2010 01:40

-AKŞAM YEMEĞİNİN KONUĞU BAŞBAKANDI KAZAN (A.A) - 17.10.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Şahende ve Celal Demirbağ çiftinin evine konuk olarak, akşam yemeğine katıldı. Kızılcahamam'da bugün tamamlanan partisinin 16. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından, önceki gün kendisini evine davet eden Demirbağ çiftinin Kazan ilçesindeki evine konuk oldu. Basının alınmadığı yemeğin ardından, gazetecilere yemeği değerlendiren Erdoğan, Şahende Hanımın kendisine karışık pide, tereyağ, bal ve tandır ikram ettiğini, yanın da da ayran içtiklerini belirtti.  Şahende teyzenin kendisine 'Ben sana bir kapuçino yapayım'' dediğini söyleyen Başbakan Erdoğan, ''(Türkiye'de kapuçino olur mu) dedim. Şahende teyze de onun üzerine Türk kahvesi ikram etti'' dedi. Necmettin Erbakan'ın Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildiğinin ifade edilmesi üzerine Başbakan Erdoğan, ''Değerli arkadaşlar, sadece teşekkür edeyim, sağ olun'' diye konuştu. Şahende Demirbağ da Başbakan Erdoğan'ı evinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, dualarının Başbakan'la olduğunu söyledi. Kendisine ''koç'' keseceğini ancak Başbakan'ın bunu bir hayır yerine vermesini istediğini kaydeden Şahende Demirbağ, Başbakan Erdoğan'a dönerek, ''Koç'u nereye vereyim?'' diye sordu. Demirbağ, kendi kızıyla konuşarak, koçu bir hayır kurumuna vermesini söyledi. Başbakan Erdoğan, daha sonra karayoluyla Ankara'ya geçti.

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