Akşam yemeğini az yiyip erken uyumak zayıflatıyor!

Uykuda zayıflamak mümkün müdür? "Uykuda Zayıflayın" kitabında bunun gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Uykunun en uzun yağ yakma evresi olduğunu belirten uzmanların önemli birkaç şartı var; beslenme düzeninizi yeniden organize etmeli ve egzersiz yapmalısınız.



Zaman gazetesinin haberine göre, Optimist Yayınları'ndan çıkan Alman uzmanlar Dr. Detlef Pape, Dr. Rudolf Schwarz, Elmar Trunz-Carlisi ve Helmut Gillessen tarafından hazırlanan kitapta vücudumuzun 24 saat boyunca özel bir ritimle ayakta durduğu, hücrelerin gün ışığına ve mevsime göre ayarlanan biyolojik bir ritmin olduğu belirtiliyor. 70 trilyon hücremizin her birinin içinde kendi saati olduğu, ortam ne kadar karanlıksa vücudumuzun o kadar melatonin ürettiği ifade ediliyor ve melatoninin görevi şöyle açıklanıyor: Kan dolaşımı yardımıyla hücrelere ulaşıp, hücrelere gece olacağının sinyalini veriyor. Bunun üzerine hücreler, metabolizmalarını geceye uyarlıyor. Bu aktiviteyle vücut gündüz metabolizmasından, onarım ve yenilenme metabolizmasına (gece) geçiyor. Çünkü gerekli onarım süreçleri ancak bundan sonra devreye giriyor.



Uykuya yattığımızda ise büyüme hormonu devreye giriyor. Bu hormon gece boyunca örneğin kaslarda gereken bütün onarım önlemlerini alıyor. İşte tam bu onarım işleri için enerji gerekli. Peki, bu enerji nereden sağlanıyor? Uykuda zayıflamak istiyorsanız, bu enerji yağ rezervlerinden karşılanıyor.



"Uykuda Zayıflayın" kitabının yazarları rezervlerimizdeki yağların engellenmediği sürece yağ yakabileceğimizi ama bu durumun engellenmemesi gerektiğini söylüyor. Yağ yakımını en büyük engelleyici faktörün akşamları çok geç saatte alınan karbonhidratlı besinler olduğuna dikkat çekiliyor. Karbonhidratın çok miktarda insülin salgılanmasına yol açtığı ve bunun da geceleri yağ yakımının beş saat daha engellenmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.



Uykuda yağ yakmak için ne yapmalı?



AKŞAM yemeğini erken yiyin. Akşam yemeğinizi yeterince erken yerseniz (ideal saatler 17.00-19.00) sindirim metabolizmasının akşam erkenden işini bitirebilmesi için yeterinde zamanı olacaktır.



AKŞAMLARI karbonhidratsız ve bol proteinli yemek yiyin. UYUMADAN ÖNCE egzersiz yapın. Akşam yapılan egzersizler büyüme hormonunun salgılanmasını hızlandırır.



ERKEN yatın. Mümkünse 22.00'den önce uyuyun. Uyumaya başladıktan bir buçuk saat sonra derin uyku sürecinde büyüme hormonu çalışmaya başlar ve bunun için harcayacağı enerjiyi doğrudan yağ depolarından alır.

