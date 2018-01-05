Akşam yazarı: 1993 Temmuz'unda Sivas'ta 'tatsız bir olay' yaşandı!

Akşam yazarı Emin Pazarcı, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması sonucu 35'i yazar, şair, ozan ve sanatçı olmak üzere 37 kişinin hayatını kaybettiği katliamı "tatsız bir olay" olarak aktardı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun o dönem Sivas Belediye Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Pazarcı, "Karamollaoğlu, SP Genel Başkanı olup, Erdoğan karşıtı bir tutum sergileyince, bunların tamamı unutuldu. Şimdilerde yere göğe sığdırılamıyor. CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu ile can-ciğer kuzu sarması görüntüler veriyor" ifadesini kullandı.

Emin Pazarcı’nın "Erdoğan nefretidir bunun adı” başlığıyla yayınlanan (5 Ocak 2018) yazısı şöyle:

1993 Yılı’nın Temmuz başıydı. Sivas’ta hepimizi derinden yaralayan tatsız bir olay gerçekleşti. Yaşanan olaylar sırasında Madımak Otel’de çıkan yangında 35 kişi hayatını kaybetti.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu o günlerde Sivas Belediye Başkanıydı. Özellikle sol kesim tarafından alabildiğine suçlandı. Çıkan olayların sorumlusu olarak gösterilmeye çalışıldı. Hakkında söylenmedik söz bırakılmadı; yapılmadık suçlama kalmadı. Kelimenin tam anlamıyla yerden yere vuruldu…

Karamollaoğlu, SP Genel Başkanı olup, Erdoğan karşıtı bir tutum sergileyince, bunların tamamı unutuldu. Şimdilerde yere göğe sığdırılamıyor. CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu ile can-ciğer kuzu sarması görüntüler veriyor.

Durum bu olunca, Karamollaoğlu da halin icabını yerine getiriyor. CHP’ye zeytin dalları uzatıyor. Bu tablo içinde 2019’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimine yönelik olarak CHP ve SParasında “ittifak yapılacağı” iddiaları ortaya atılıyor.

Değişim ne kadar hızlı görüyor musunuz?..

Karamollaoğlu, dün CHP Genel Merkezi’ndeydi. Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek 1 saat 20 dakikalık bir görüşme yaptı. Görüşmeye gitmeden bir gün önce de basın mensuplarına şu değerlendirmeyi yaptı:

-CHP’den, MHP’den kopanlar, HDP seçmeni ve Milli Görüş seçmeninin bir arada olacağı bir platform düşünüyoruz.

Peki, CHP ve HDP’liler ile Milli Görüş seçmeni arasında ortak bir nokta var mı?

Yok tabii ki, hatta iki ayrı kutuptan bahsedilebilir. Tek ortak noktaları tepedeki yöneticilerin içine düştükleri Erdoğan karşıtlığı!

Ayrı durum, Meral Akşener’in İP’si için de geçerli…

Meral Hanım, geçtiğimiz günlerde gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile bir araya geldi. Terörle ve FETÖ ile mücadeleden, dış politikada atılan bazı adımlara kadar pek çok konuda AK Parti ile aynı noktada durduklarından bahsetti.

Sonra, o da Karamollaoğlu gibi “ittifak” dedi. 2019 seçimlerinde Erdoğan’ın önünü kesecek “ittifak formülleri” ortaya koydu.

Kimlerle yapılacak bu ittifak? Tabii ki AK Parti ile değil. CHP ve SP ile. Meral Hanım, HDP’den bahsetmedi, onlarla yan yana fotoğraf vermek istemedi, ama böyle bir ittifak gerçekleşirse, doğal olarak içinde HDP de yer alacak.

Aynı garabet Meral Akşener için de geçerli. Hiçbir konuda ortak noktası bulunmayan güçlerle bir araya gelecek. Pek çok konuda ortak noktası bulunduğunu bizzat kendisinin dillendirdiği bir güçle mücadeleye girişecek!

Nedir bu?

Dedim ya sadece Erdoğan karşıtlığı ve düşmanlığı. Başkaca bir izahı yok.

Hayaller kuruluyor, kılı kırk yaran hesaplar yapılıyor, ama bizzat bu hesapları yapanların kendileri söylüyor tutmayacağını.

SP Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı değerlendirme toplantısı sırasında aynen şöyle dedi:

-Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, lider ve parti yönetimlerinin tabanlarına tam hâkim olacaklarını zannetmiyorum.

Evet, aynen öyle…

Öyle, ama yine de geri duramıyorlar bu tür hesaplar yapmaktan. Bütün düşünce, sırf Erdoğan’ı engellemek üzerine yapılınca, işte ortaya böyle garabetler çıkıyor.

Ayrıca, ortada bir gerçek daha var. Muhalefet kanadında en büyük parti CHP. Doğal olarak bir ittifak halinde CHP’nin söylediğinin aksinin olması mümkün değil. Ayrıca, ilk turda sonuç alınamaz ve seçim ikinci tura kalırsa, adaylardan biri Erdoğan, diğeri de CHP’nin gösterdiği isim olacak. Diğer partiler de onun peşine takılmak zorunda kalacak.

Kısaca söylemek gerekirse, yapılacak bir ittifak halinde yazı da gelse, tura da gelse CHP kazanacak!

Buna rıza gösterecek mi diğer partilerin seçmenleri?

Her şey ortada: Cumhurbaşkanlığı seçimi için dillendirilen ittifak formüllerinin hepsi lime lime dökülüyor. Neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalıyor.

Biz de sadece kağıt üzerinde kalan, sonuç vermesi mümkün olmayan bu tartışmalarla oyalanıp duruyoruz…