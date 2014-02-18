Akşam: Paralel yapı, Erdoğan'a yapılacak suikast planını MİT'e yıkacaktı

Hükümete yakın yayın çizgisiyle bilinen Akşam gazetesinin manşet haberinde, “paralel yapı”nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a propaganda amacıyla düzenlenecek olası bir suikastı MİT’e mal etme hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Haberde, bu iddiaya somut örnek olarak Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu’nun “Erdoğan'ın içine düştüğü çaresizlikten kurtulması için ciddi bir mağduriyet algısı oluşturmak gerekiyor. O mucizenin ipuçlarını Melih Gökçek verdi. Seçime giderken çakma suikast numaraları çevirecekler. Güvenlik bürokrasisini bilenler iyi bilir ki MİT'in emrinde birçok taşeron örgüt var. DHKP-C'nin önemli bir kesimini MİT kontrol eder” sözleri verildi.

Akşam gazetesinin bugünkü (18 Şubat) nüshasında, “Başbakan’a suikastı MİT’e yıkacaklardı” başlığıyla yayımlanan haber şöyle:

'Başbakan’a suikastı MİT’e yıkacaklardı'

Başbakan’a suikast planı üzerinden kara propagandaya başlayan paralel yapıdan tuhaf bir iddia daha... 'MİT, terör örgütünü taşeron olarak kullanıp, Başbakan'a suikast düzenleyecek.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişimi olacağı iddiaları son günlerde hız kazandı. Bu söylemin ardından da paralel yapının oyunu çıktı. 17 Aralık operasyonundan tam 12 gün önce Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV), kasetlerin ortaya çıkabileceğini ve bundan kendilerinin sorumlu olmayacağını belirtmiş, hatta “Lanetliyoruz” açıklaması yapmıştı.

İlk bulgu 2008’de

Oysa Başbakan’a suikast girişimine dair ilk “bulgu” 2008’de ortaya çıktı. İddiaya göre İstanbul Emniyeti’nde bir üst düzey yetkili, Başbakan'ın evinin salonundan banyosuna, çalışma odasından mutfağa kadar her detayın Ergenekon tarafından DHKP-C’ye verildiğini iddia etti. Bunun üzerine soruşturma başlatan Emniyet, iki yıl içerisinde Erdoğan’a 7 ayrı suikast girişimi planlandığını ortaya çıkardı.

7 kişi tutuklandı

DHKP-C’nin taşeron olarak kullanılacağının iddia edildiği soruşturmayla ilgili dönemin İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çeşitli zamanlarda suikast girişimleri olduğunu, önceden tedbir alınarak bunların engellendiğini açıkladı. Erdoğan’a suikast hazırlığında olan 7 kişinin de tutuklandığını söyledi. Bu sırada Milli İstihbarat Teşkilatı çoktan devreye girmiş, Başbakanlık'a ve güvenlik birimlerine şok istihbaratı ulaştırmıştı. MİT'in gönderdiği istihbarata göre, Başbakan'a yönelik çok ince planlanmış bir suikast için harekete geçen bir eylem grubu tespit edilmişti. Tüm bu gelişmelerin ardından Başbakan’ın resmi konutundaki çalışma odasında böcekler bulunmuştu. MİT’in uyarısının ardından Başbakanlık’ta da bazı önlemler alındı. Koruma polislerinin değiştirilmesi de bunlardan biri…

Suikast girişimi MİT’e mal edilecek

Tüm bu gelişmelerin ardından ise yine paralel yapı çıktı. GYV’nin Başbakan'a suikast düzenleneceğine dair kamuoyuna bilgi vermesi, ardından operasyonların düzenlenmesi peş peşe geldi. Üstelik, paralel yapı planları arasına bu kez “hedef şaşırtmayı” koydu. Zira, Erdoğan’a yapılacak “olası” bir suikastın MİT tarafından gerçekleştirildiği algısını yaratmak için harekete geçti. MİT’in, DHKP/C’yi taşeron olarak kullanıp Başbakan’a suikast girişiminde bulunacağı iddiasını ortaya attı. MİT’in tüm bu gelişmelerle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Siyasetçiler de uyardı

Erdoğan'a suikast girişimi bazı siyasetçiler ve yazarlar tarafından da dile getirilmişti. Bu ifadelerin de paralel yapı tarafından kullanıldığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tehlikenin boyutuna dikkat çekip "Seçimlere 15 gün kala maalesef suikastlar olacak. Bana da suikast düzenleyebilirler" uyarısında bulunmuştu. Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak ise Başbakan'a yönelik suikast girişimleriyle ilgili "Tayyip Erdoğan, 20’den fazla suikast atlattı" demişti.

Emre Uslu açık hedef gösterdi

En somut örnek eski Emniyetçi, yeni yazar Emre Uslu’nun hem Taraf’taki köşesinde hem de Twitter’dan bu propagandaya katılması oldu. Uslu, 30 Ocak’ta yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

Erdoğan'ın içine düştüğü çaresizlikten kurtulması için ciddi bir mağduriyet algısı oluşturmak gerekiyor. O mucizenin ipuçlarını Melih Gökçek verdi. Seçime giderken çakma suikast numaraları çevirecekler. Güvenlik bürokrasisini bilenler iyi bilir ki MİT'in emrinde birçok taşeron örgüt var. DHKP-C'nin önemli bir kesimini MİT kontrol eder. Bu çakma kahramanlık öyküsü için MİT kontrolündeki bir sol örgüt kullanılabileceği gibi, adresleme üzerine bir operasyon inşası için bir taşla fazla kuş vurma da hesaplanıyor olabilir.”

Suikastta MİT ısrarı

Veysel Ayhan da Zaman Gazetesi’nde 14 Şubat’ta yayınlanan yazısında Emre Uslu’nun bu ifadesini köşesinde yazdı. Uslu 13 ve 16 Şubat'ta attığı twitte “Kayıtlara girsin: Bir kaynağım ısrarla bazı genç polislerin MİT tarafından devşirilip PKK/BDP hedeflerine suikast planlandığını anlatıyor” dedi.