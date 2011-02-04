Akşam haberlerini gaz lambasıyla sundu

T24

Şubatın başından bu yana Kantipur Televizyonu'nun yarım saat süren akşam 7 haberleri sadece gaz lambasıyla ışıklandırılıyor.Haber müdürü, elektrik kesintileri konusunda hükümetin üzerinde bu şekilde baskı kurmayı amaçladıklarını söylüyor. Nepal'de ülke çapında 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.Kantipur Televizyonu yetkilisi Tirtha Koirala, ''En kısa sürede Nepal hükümeti daha fazla elektrik sağlamanın yolunu bulmalı. Seyircilerimizden protesto konusunda çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ama hükümetten daha tek bir kelime duymadık.'' diyor. Nepal, halihazırda elektrik ihtiyacının yarıdan azını üretiyor. Maocu asilerle hükümet arasında 10 yıl sürdükten sonra 2006 yılında sona eren silahlı çatışma, ekonominin birçok alanı arasında elektrik sektörüne de yeterli yatırım yapılmamış olmasının nedenleri arasında sayılıyor.Bunun yanısıra 2008 yılında Kosi nehrinin taşdığı seller sırasında elektrik hatları ciddi biçimde hasar görmüştü.Yağışların azaldığı ve nehirlerde su seviyesinin indiği kış aylarında elektrik sorunu özellikle artıyor.Devlete bağlı elektrik kurumu önümüzdeki haftalarda günde en az 14 saat elektrik kesintisi olabileceği uyarısında bulundu.Kantipur Televizyonu, hükümetten bir tepki alana dek akşam haberlerini gaz lambası eşliğinde sunmaya devam edeceklerini söylüyor.