T24 LogoT24 Logo
Dünya

Akşam haberlerini gaz lambasıyla sundu

Nepal'de elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla gece haberlerini gaz lambasıyla sunuldu.

04 Şubat 2011 02:00

T24 - Nepal'in önde gelen televizyon kanallarından biri, ülke çapında süregiden elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla gece haberlerini gaz lambasıyla yarı karanlıkta sunmaya başladı.

Şubatın başından bu yana Kantipur Televizyonu'nun yarım saat süren akşam 7 haberleri sadece gaz lambasıyla ışıklandırılıyor.

Haber müdürü, elektrik kesintileri konusunda hükümetin üzerinde bu şekilde baskı kurmayı amaçladıklarını söylüyor. Nepal'de ülke çapında 12 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor.

Kantipur Televizyonu yetkilisi Tirtha Koirala, ''En kısa sürede Nepal hükümeti daha fazla elektrik sağlamanın yolunu bulmalı. Seyircilerimizden protesto konusunda çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ama hükümetten daha tek bir kelime duymadık.'' diyor. Nepal, halihazırda elektrik ihtiyacının yarıdan azını üretiyor. Maocu asilerle hükümet arasında 10 yıl sürdükten sonra 2006 yılında sona eren silahlı çatışma, ekonominin birçok alanı arasında elektrik sektörüne de yeterli yatırım yapılmamış olmasının nedenleri arasında sayılıyor.

Bunun yanısıra 2008 yılında Kosi nehrinin taşdığı seller sırasında elektrik hatları ciddi biçimde hasar görmüştü.

Yağışların azaldığı ve nehirlerde su seviyesinin indiği kış aylarında elektrik sorunu özellikle artıyor.
Devlete bağlı elektrik kurumu önümüzdeki haftalarda günde en az 14 saat elektrik kesintisi olabileceği uyarısında bulundu.

Kantipur Televizyonu, hükümetten bir tepki alana dek akşam haberlerini gaz lambası eşliğinde sunmaya devam edeceklerini söylüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24