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TMSF, el koyduğu Akşam'ın yayın yönetmenliğine Mehmet Ocaktan'ı atadı

TMSF'nin el koyduğu Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğine Mehmet Ocaktan getirildi, İsmail Küçükkaya istifa etti

24 Haziran 2013 16:03

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Mayıs ayında "Çukurova Grubu'nun 455 milyon dolarlık borcunu ödeme imkanı olmadığı" gerekçesiyle Akşam gazetesi, Show TV ve Sky Türk 630 da dahil olmak üzere grubun pek çok medya şirketine el koyduktan sonra Star Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü olan Mehmet Ocaktan'ı Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak atadı. Ensonhaber adlı internet sitesi, Akşam'ın, yazarlarından Tuğçe Tatari,Sevim Gözay ve Akşam Gazetesi Hafta Sonu Ekleri Genel Yayın Yönetmeni Nilay Örnek ile yollarını ayırdığını iddia etti. 

TMSF'nin el koyduğu Akşam gazetesinde ilk büyük değişiklik yapıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya yerine, Star gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Ocaktan getirildi.

Medyatava'nın haberine göre, Çukurova Medya Şirketleri Grup Başkanı Cengiz Özdemir, Cuma günü İsmail Küçükkaya ile bir konuşma yaptı. "TMSF'ye danışman ol. Skytürk360'ta program yap; Akşam'da yazmaya devam et. Serdar Çaloğlu modelini uygulayalım (Show TV). Satış süresince bize danışmanlık yap" teklifini sundu.

Küçükkaya, bu teklifi kabul etmedi. Özdemir, Pazartesi'ye kadar süre tanıdı. Bu sabah İsmail Küçükkaya, net kararını bir kez daha açıkladı ve Akşam'la yollarını ayırdı.

İsmail Küçükkaya, Akşam gazetesindeki görev değişimi üzerine Hürriyet’in sorusunu şöyle yanıtladı:
"Bana henüz yapılmış bir tebligat yok. Cuma günü Medya Grup Başkanımız Cengiz Özdemir ile görüştük. Bana sözlü olarak bir değişim olacağını iletti. Hatta Medya Grubu danışmanlığı yapmamı önerdi. Bu süreçte yazı yazmaya devam etmemi ve TV programı yapmamı istedi. Ben kendisine bunun uygun olmayacağını söyledim. Hafta sonu düşünmemi rica etti, bugün tekrar konuştuk. Ben yayın yönetmenliği dışındaki formülleri kabul etmedim. Şimdi resmi tebligatı bekliyorum..."

 

3 kadın yazarın da işine son verildiği iddia edildi

 

Ensonhaber.com'da yer alan haberde, Akşam Gazetesi Tuğçe Tatari, Nilay Örnek ve Sevim Gözay olmak üzere Gezi eylemlerine destek veren yazarlarla da yollarını ayrıldığı iddia edildi.

 

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