Akşam: 'FETÖ'nün avukatları Erdoğan'ın darbeyi beklediğini, halkı örgütlediğini söyleyecek

Hükümete yakınlığı ile bilinen Akşam gazetesi, Fetullah Gülen'i ABD'de savunacak avukatlara ve yapacakları savunmaya ulaştığını iddia etti. 'Mahkemede üç maymunu oynayacaklar' başlığıyla verilen haberde "Gülen’in Türkiye’ye iade olasılığı üzerine dosya çalışan avukatlar nasıl savunma yapacaklarını ve ellerindeki uydurma doneleri algı yaratmak için ABD'de basınla paylaştı" ifadeleri yer aldı. Avukatların savunmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu darbe girişimini beklediğini, Türk halkını da önceden örgütlendiğini söyleyeceği iddia edildi.

Emre Öztürk'ün Akşam gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Avukatlar Michael Campion Miller ve Reid H. Weingarten Gülen’in iade edilme olasılığının gerçeğe dönüşmesinden duydukları korkuyu “Bunun gerçek olabileceğini, Türkiye’nin iade konusunda resmi bir dosya göndereceğini ve ABD’nin bu dosyayı kabul edebilme olasılığına hiç ihtimal vermemiştik” diyerek itiraf ettiler. Türkiye’nin iade talebinin siyasi içerikli olduğunu da iddia ederek davayı manipüle etmeye çalışmaları dikkat çekti.

FETÖ’nün maskesini mahkemede savunacaklarının da detaylarını veren avukatlar Gülen’in her yönüyle “Batı yanlısı” olduğunu iddia ettiler ancak hemen ardından haklarındaki suçlamaları kabul edercesine “Evet, Türkiye’de Hizmet hareketine sempati duyan hakimler, savcılar ve polisler var” ifadelerinin kullandılar. Ancak FETÖ’cülerin darbenin içinde olup olmadıklarını “bilmediklerini” söyleyerek bu soruya cevap veremediklerini de açıkça ortaya koydular.

Savunmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu darbe girişimini beklediği, Türk halkının evlatlarının da önceden örgütlendiği gibi mantık dışı yalanlar uydurulacak.

Savunma dayanaklarını anlatan FETÖ avukatları bir gaf daha yaparak FETÖ’cülerin ABD genelinde Charter okullar kurduklarını da itiraf ettiler. Avukatların en büyük gafı ise “Darbe girişiminde bulunanlar arasında Gülen cemaati sempatizanları olabilir ancak bu ABD’de Gülen’i bu işe dahil olduğu için yeterli bir delil değildir” diyerek açıkça darbeciler arasında FETÖ’cülerin olduğu konusunda kendilerini savunamayacaklarını ima etmeleri oldu.

Avukatlar ayrıca ABD’nin Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğinden yapılan konuşmaları dinlediğine ilişkin “bahis bile oynayabileceğini” söyleyerek şaşırtıcı bir imada da bulundular.