Akşam: Eski ABD'li büyükelçi, "Darbe girişimini CIA, Gülen ve patrikhane yaptı" dedi

Hükümete yakınlığıyla bilinen Akşam gazetesi ABD’nin eski Yemen Büyükelçisi Arthur Hughes'un 15 Temmuz'da gerçekleşen darbe girişimi hakkında "Türkiye’deki darbe Fethullah Gülen, CIA ve Ortodoks Rum Patrikanesi tarafından gerçekleştirildi" dediğini iddia etti.

Akşam gazetesinden Emre Diner'in haberi şöyle:

Yıllardır devlete sızan ve Türkiye’yi hain emellerine alet etmeye çalışan teröristbaşı Fethullah Gülen'in kirli ilişkileri deşifre olmaya devam ediyor. Türkiye’nin terörist başı Gülen’in iadesi için 84 klasörlük dosya delil dosyası gönderdiği ABD’nin Yemen eski Büyükelçisi Arthur Hughes’tan,şok edici darbe iddiası geldi. Hughes, darbe yapmakla suçlana Türk din adamı Fethullah Gülen, CIA v e Ortodoks Rum Patrikhanesi arasında yakın ilişkiler olduğunu söyledi. Facebook hesabından açıklamalarda bulunan Hughes, “ Türkiye’nin Rum Ortodoks Patrikhanesi’ne mi ihtiyacı var? Darbeyi CIA, Gülen ve Rum Ortodoks Patrikhanesi gerçekleştirdi” ifadesini ileri sürdü.

Darbe nedeni Rusya

Eski ABD büyükelçisi Hughes’ne göre ise darbe nedeninin geçtiğimiz yıl Rus uçağının düşürülmesinin ardından normalleşen Türkiye- Rusya ilişkilerine yönelik olduğunu ifade etti. Hughes, darbenin üç eksende gerçekleştiğini ifade ederek, “Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin’in Suriye üzerindeki ortak çalışmalarının ardından CIA ve Rum Ortodoks Patriği’nin yardımıyla Gülen darbe gerçekleştirmeye çalıştı” dedi.

Gülen’i kaçıranları deşifre etti

Hughes, Rum Ortodoks Patrikhanesi Papazı Alexander Karloutsos'ın, Amerikalı diplomatlar Graham Fuller ve George Fidas'ın 1999 yılında Gülen'i Amerika'ya kaçışını organize etmesinde yardımcı olduklarını kaydetti.

Ortodoks Rum Patrikhanesi’nin ABD istihbarat servisi CIA’nin eline geçtiğini belirten Hughes, “Küresel çalışmalara dönen Ortodoks Patrikhanesi ise CIA tarafından ele geçirildi. Belgeler ışığında milyoner George Soros'un Hillary Clinton ve ABD elçileri üzerinde etkisi olduğu ortaya çıktı” diye konuştu.

Terörist ele başının CIA'ci dostları

Hughes, yaptığı açıklamada, Rum Ortadoks Patriği’nin Gülen ile arasındaki ilişkinin oldukça samimi olduğunu belirtti.Hughes, Gülen’in ABD’deki dostlarını da deşifre ederek, “Gülen, Eski CIA müdürü George Tenet, Amerikalı Arcbishop Demetrios gibi isimlerle son derece yakın ilişkilerde bulunmaktadır” dedi. Huhges, Ortadoks Patriği’nin papazı Alexander Karloutsos’un Gülen ile eski CIA Müdürü George Tenet'i tanıştırdığını söyledi.