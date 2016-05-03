Akşam: Dink davasındaki yeni kayda göre, cinayet günü 6 subay Ogün Samast'ı yakın takibe almış!

Akşam gazetesi, Ogün Samast'ın, Hrant Dink’i öldürdüğü sırada etrafta 6 jandarma istihbaratçısının olduğunu gösteren deliller ortaya çıktığını duyurdu. 6 istihbaratçının Agos'un etrafında keşif yaptığı, Samast'ı adım adım izledikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada çok önemli detaylara ulaşıldı. Savcılık HTS kayıtlarına göre cinayet günü Ogün Samast’ı 6 jandarma istihbarat görevlisinin takip ettiğini belirlemiş ancak görüntüler ortadan kaybolmuştu.

Akşam gazetesinin haberine göre, HTS kayıtlarında Samast’ın yakınında dolaştıkları tespit edilen 6 jandarma istihbaratçının izini bulmak için bölgedeki tüm kameralar tek tek yeniden incelendi. İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından yapılan binlerce kamera görüntüsünün incelenmesi sonucu o dönem Jandarma İstihbaratta görevli 1 yüzbaşı ile 5 astsubayın izine ulaşıldı.

Görüntüler ve telefon HTS kayıtlarının incelenmesi üzerine bazıları halen görevde bazıları ise emekli olan 6 jandarma istihbaratçının ilk olarak cinayetten bir gün önce Şişli’ye gittikleri belirlendi. Cinayetten bir gün önceki kayıtlara göre 6 jandarma istihbaratçı, Dink’in öldürüldüğü Agos Gazetesi’nin bulunduğu Halaskargazi Caddesi’nde dolaşıyor.

Görüntülerde Hrant Dink’in öldürdüğü 19 Ocak 2007 günü saat 15.00 öncesinde 6 jandarma istihbaratçısı bölgeye gelip katil Ogün Samast’ı adım adım izlemeye başladıkları ortaya çıktı.

Cinayet sonrası da takip

Kamera görüntülerine göre jandarma istihbaratçılar ilk olarak cinayetten 2 saat önce yani saat 13.00’da Şişli’ye geliyor. Saat 13.00 – 14-00 arası olay yeri olan Halaskargazi Caddesi ve Şafak Sokak’ta dolaşmaya başlayan jandarma istihbaratçılar Samast’ın bölgeye gelmesiyle onu yakın takibe alıyor. Cinayet anına kadar çapraz şekilde ayrılarak takibi sürdüren jandarma istihbaratçılar cinayet sonrası bir süre takibe devam ediyor.

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