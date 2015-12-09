Akşam: 50 bin paralel patron yurt dışına kaçtı!

Akşam gazetesi, Gülen cemaatiyle bağlantısı olduğu öne sürülen 50 bin işadamının yurt dışına kaçtığını yazdı. Akşam gazetesi, haberi sınır dışı edilen eski Today's Zaman muhabiri Mahir Zeynalov'un "Hizmet News" adlı internet sitesinde kaleme aldığı bir makale gösterildi. Ancak, makalenin İngilizce orijinal metninde Zeynalov, Gülen cemaatine yakın 50 bin işadamının önemsiz gerekçelerle ağır cezalara çarptırıldığını ve bazılarının yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Akşam'ın haberinde, Zeynalov'un ifadeleri "itiraf" olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Today's Zaman'ın sınır dışı edilen Azerbaycan vatandaşı eski muhabiri Mahir Zeynalov'dan "Mahir Zeynalov adlı bir paralel üye" olarak bahsedilmesi de dikkat çekiyor.

Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Paralel yapının yurtdışındaki faaliyetlerini haber yapan ‘Hizmet News’ adlı internet haber sitesinde şok itiraflar ardı ardına geldi. ‘Hizmet News’ adlı sitede, Mahir Zeynalov adlı bir paralel üye tarafından 18 Kasım 2015 tarihinde yazılan ‘Gülen hareketi için Türkiye’yi terk etme vakti mi?’ başlıklı yazıda Fetullah Gülen’in öğretilerinden etkilenen insanlar için Türkiye’nin bir cehenneme dönüştüğü yalanı uyduruluyor. Yazıda paralel yapı üyesi yaklaşık 50 bin işadamının sermayeleriyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığı itiraf ediliyor.

'Türkiye Gülen hareketinin varlığını sürdürebileceği bir ülke değil' ifşasında bulunulan yazıda paralel yapının medyada halen güçlü olduğunu ve bu gücün hükümet kanadında paralel yapının sanki her alanda güçlü olmaya devam ettiği ve çatışmaya devam ettiği algısına sebep olduğu ifade ediliyor. Bu şekilde paralel yapı aslında güçlerinin tükendiğini ve hükümetle çatışacak bir kuvvet kalmadığını da itiraf ediyor.

Gülen’den ‘terk edin’ talimatı

Sitedeki 5 Aralık 2015 tarihli bir diğer haberde Fatih Üniversitesi öğretim üyesi ve Meydan gazetesi yazarı olan İhsan Yılmaz’ın da demeçlerine yer veriliyor. Yılmaz, ABD’de Gülen ile görüştüğünü, Gülen’in örgüt üyelerine Türkiye’den gidin önerisinde bulunduğunu, kendisinin de bu talimata uyarak İngiltere’ye kaçtığını ifade ederek “Hizmet şu anda daha güvenli ülkelere kaçıyor ve Türkiye’ye yurtdışından yardım ediyor’ diyerek operasyonların merkezlerini yurtdışına taşıdıklarını da itiraf ediyor.

Savcılıktan kırmızı bülten talebi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Gülen hakkında kırmızı bülten çıkarılması için bakanlığa başvurdu.

Dışarıdan faaliyet

Mahir Zeynalov yazısında hükümetin hamleleri karşısında paralel yapının üst düzey isimlerinin kendi aralarında Türkiye’yi tamamen terk etmeyi düşündükleri bilgisini de itiraf ediyor. Mahir Zeynalov'un ‘En azından şimdilik gitmeliyiz’ ifadesini kullanması da paralel yapının kirli oyunlarına yurtdışından devam edeceğinin sinyalini veriyor.