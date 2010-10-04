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Dünya

AKROBASİ UÇAK ŞAMPİYONUNUN HAZİN SONU PARİS (A.A)

04 Ekim 2010 20:39

-AKROBASİ UÇAK ŞAMPİYONUNUN HAZİN SONU PARİS (A.A) - 04.10.2010 - 2009 yılında dünya uçak akrobasi şampiyonluğunu kazanan Fransız pilot Renaud Ecalle, kendi kullandığı bir uçağın düşmesiyle, karısı ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti. Şampiyon pilotun kullandığı Jodel dr-1050 model tipi uçak, Fransa'nın güneyindeki Lodeve kasabasında düştü. Uçağın düşüş nedeninin şu ana kadar tespit edilemediğini belirten yetkililer, kazanın olduğu sırada sert rüzgarlı havanın etkili olduğunu açıkladı. Hava Kuvvetlerinde uzun süre savaş uçağı pilotluğu yapan Ecalle, 2010 yılında akrobasi uçuşlarında Avrupa şampiyonu olmuştu.

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