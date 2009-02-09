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Yaşam

Akrobasi gösterisinde uçaklar çarpıştı

İki uçak çarpıştı pilotlar hayatını kaybetti. Polonya'da düzenlenen akrobasi gösterisinde feci bir kaza yaşandı.

09 Şubat 2009 02:00

İki uçak çarpıştı pilotlar hayatını kaybetti. Polonya'da düzenlenen akrobasi gösterisinde feci bir kaza yaşandı.

Gösteriye katılan uçaklardan ikisi havada çarpıştı. Uçakları kullananan pilotlardan birisi 62 diğeri 24 yaşındaydı. İkisi de bu feci kazada canverdi.

62 yaşındaki akrobasi pilotu son bir kez böyle tehlikeli bir gösteride yer almıştı. Böyle bir macerayı bir daha tekrarlamayacaktı. Uçuş iyi başladı. 3 pilot havada hünerlerini sergiledi. Sıra ters yönlerden gelen iki uçağın son sürrat adeta birbirlerini sıyırarak geçtikleri bölüme geldiğinde işler ters gitti ve uçaklar çarpıştı.

Uçakların parçaları ormanlık alana düştü. Gösteriyi izleyen yüzlerce kişiden yaralanan olmadı.

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