Akrep Nalan canlı yayında Asena'yı şaşırttı

Asena, katıldığı programda Serhay Fafal'dan öncekilerin aşk olmadığını söyleyince, Akrep Nalan'dan beklemediği bir yanıt aldı.



Asena, Orada Neler Oluyor' programında : "Hayatımda gerçek ve tutkulu aşkı tattığım, bana kadınlığımı hissettiren tek erkek Serhat Fafal'dı. Serhat'dan önce yaşadıklarım aşk değildi.İbrahim Tatlıses ile sanıldığı gibi bir şey yaşamadım. Kadınlığımı yaşayamadım bir kere! Ne mi yaşadım? Ağladım, nefes alamadım, paralandım. Hepsi bu kadar" dedi.



Programın diğer konuğu Akrep Nalan ise Asena'ya "Şimdi haksızlık etme. Bence sen Serhat ile bir şey yaşamadın. Aşkı, tutkuyu İbrahim Tatlıses'de gördün. Gerisi yalandı. Onu unutamadığın çok açık ortada. O da seni unutamıyor biliyorum. Ömrünüzün sonuna kadar hayatınıza kim girerse girsin birbirinizden vazgeçemeyeceksiniz. Görmüyor musun? senden sonra Tatlıses'in ışığı söndü. Sahnede aşkla, heyecanla türkü okuyamıyor. Ama o da senin ışığını söndürdü. Sen de eskisi gibi değilsin. Eskiden ikiniz de sahnede başka parlardınız. Üzgünüm, ama senin karşına bir daha onun gibi bir erkek çıkmayacak. İkinize de çok yazık oldu" dedi.



Asena'nın "Ama ben de ona koca bir hayat sunmuştum" sözleri üzerine Akrep Nalan şunları söyledi: Ne hayatı sundun Allah aşkına Asena! Gencecik insansın. Birkaç yılın gitti o kadar. İbrahim Tatlıses seni aldı buralara getirdi.Yazık ettin kızım kendine. Bence bir daha dene" dedi. Asena ise "Allah korusun, o dönemi yaktım. Dönmem" dedi.