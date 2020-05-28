Akrabalarıyla bayramlaşmaya gidip 18 kişiye Koronavirüs bulaştırmıştı; yaşadığı mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip akrabalarıyla bayramlaşmaya giden bir Covid-19 hastasının 18 kişiye virüs bulaştırdığı tespit edildi. Temaslı kişilerin yaşadığı mahalle, karantinaya alındı, filyasyon ekibi ise çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde akrabalarıyla bayramlaşmaya giden bir kişi aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü ve o kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine filyasyon ekibi, hastanın temas ettiği kişilere de test uyguladı. Testlerin sonucunda 18 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, yapılan değerlendirme sonrası mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Mahalleye giden yollar, kapatılırken girişlerine uyarı tabelaları konuldu.

Öte yandan mahallede yaşayanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.