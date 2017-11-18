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Akrabalar arasındaki bıçaklı dedikodu kavgasında 3 kişi yaralandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da aralarında dedikodu konusunda başlayan husumet bulunan akrabaların bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

18 Kasım 2017 09:30

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU’da aralarında dedikodu konusunda başlayan husumet bulunan akrabaların bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı.
Olay, dün gece Köroğlu Mahallesi Avcı Sokak’ta meydana geldi. Emre Ş. ve Muharrem D., aralarında dedikodu konusunda husumet bulunan uzaktan akrabaları Selami A.’nın evine gitti. Burada çıkan bıçaklı kavgada Emre Ş. sırtından, Muharrem D. göğsünden ve boynundan, kavgayı ayırmaya çalışan Selami A.’nın ablası Seher A. da elinden yaralandı. Selami A. kaçarken, yaralılar çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan Selami A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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