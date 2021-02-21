Sakarya’nın Geyve ilçesinde akraba ziyareti nedeniyle 7 evde bulunan 33 kişi karantinaya alındı. Evlerin bulunduğu bölge giriş ve çıkışa kapatıldı.

İddiaya göre, Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta akraba ziyareti neticesinde Koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Sokakta 14 kişinin pozitif çıktığı 7 evde bulunan toplam 33 kişi, 1 hafta süre ile karantina altına alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca evlerin bulunduğu sokağın yarısı polis ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatıldı. Karantinaya alınan evlerin bulunduğu sokağa giden filyasyon ekipleri, gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, vatandaşların gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için karantinanın ilk gününde bölgeye gitti.





