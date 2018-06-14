Akraba kavgasında bıçaklanan genç, hastanede öldü

VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mehmet Ekinci (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kışla Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Mehmet Ekinci ile husumetli akrabaları arasında kavga çıktı. Kavgada kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla ağır yaralanan Ekinci, ambulansla götürüldüğü Viranşehir Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Mehmet Ekinci\'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.