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Yaşam

Akraba kavgası 1 çocuğun canına mal oldu

Osmaniye'de akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı.

24 Ağustos 2009 03:00

Osmaniye'de akraba olan  iki aile arasında çıkan  silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları belirtilen Turgut Solak ile Mehmet Güçlü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Solak'ın kardeşi Kaplan Solak ile Güçlü'nün kardeşi Hakan Güçlü'nün de katılmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bir süre sonra ayrılan taraflardan Solak kardeşler, yanlarında getirdikleri av tüfeği ile evlerinin bahçesinde yakınları ile oturan Mehmet ve Hakan Güçlü kardeşlere ateş açtı. Olayda Güçlü kardeşler ile yeğenleri Durdu Mehmet Kurtoğlu (13) yaralandı. Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durdu Mehmet Kurtoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaydan sonra kaçan Turgut ve Kaplan Solak kardeşlerin yakalanmasına çalışılıyor.

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