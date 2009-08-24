Akraba kavgası 1 çocuğun canına mal oldu

Osmaniye'de akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 çocuk öldü, 2 kişi de yaralandı.
Olay Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları
belirtilen Turgut Solak ile Mehmet Güçlü arasında henüz belirlenemeyen
bir nedenle tartışma çıktı. Solak'ın kardeşi Kaplan Solak ile Güçlü'nün
kardeşi Hakan Güçlü'nün de katılmasıyla büyüyen tartışma, kavgaya
dönüştü. Bir süre sonra ayrılan taraflardan Solak kardeşler, yanlarında
getirdikleri av tüfeği ile evlerinin bahçesinde yakınları ile oturan
Mehmet ve Hakan Güçlü kardeşlere ateş açtı. Olayda Güçlü kardeşler ile
yeğenleri Durdu Mehmet Kurtoğlu (13) yaralandı. Osmaniye Devlet
Hastanesine kaldırılan yaralılardan Durdu Mehmet Kurtoğlu yapılan
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise durumlarının
ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaydan sonra kaçan Turgut ve Kaplan
Solak kardeşlerin yakalanmasına çalışılıyor.