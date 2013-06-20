AKP'ye yakın isimler Mazlum-Der'den istifa etti

Emek ve Adalet Platformu tarafından önceki günlrde yayımlanan bildiriye Mazlum-Der içinden isimlerin de imza atmış olması Mazlum-Der içinde istifalara sebep oldu. Dernek içinde AKP'ye yakın isimler, Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, İstanbul Şube Başkanı Cüneyt Sarıyaşar ve bazı yönetim kurulu üyelerinin Emek ve Adalet Platformu'nun bildirisine imza atmasının ardından dernek içinde istifalar yaşandı.

Mazlumder Kurucusu Gazeteci-Yazar Abdurahman Dilipak Mazumder’deki üyeliğini askıya aldı. İHH Yönetim Kurulu üyesi avukat Avukat Gülden Sönmez de Mazlumder’den istifa etti. Geçtiğimiz kongrede İstanbul Şubesi için Cüneyt Sarıyaşar’a karşı aday olan, ancak seçimi kaybeden Adem Çevik de, Mazlum-Der yönetimini “Suriyedeki katliamı alenen desteklemek, İran’a ve Hizbulbaas’a laf söyletmemek’le suçlayan bir açıklama yaparak yönetimi istifaya davet etti.

Gezi Parkı bildirisi imzacılarından Mazlum-Der üyesi Kadrıcan Mendi bu eleştirilere şu cevabı verdi: Mazlumder adaletten yana tavrıyla Türkiyeli müslümanların yüz akı olmuştur. AKP iktidarı dışında bir gerçekliği algılayamayanlar şimdi mazlumder’e zor zamanda konuşmanın bedelini ödetmeye çalışıyorlar. Yani ya AKP ile berabersiniz ya da hain öyle mi? Bu izansızlık Müslümanlara sadece zarar verir.”

Yine bildiri imzacılarından Mazlum-Der üyesi Mehmet Bekaroğlu şunları söyledi: Bu insanların bu çıkışı bile bildirimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Mesaj yerine ulaşmıştır. Bildiri imzacılarına ve Mazlum-Der’ yapılan bu saldırının sahipleri belli. Müslümanların farklı düşünmesine, ama demesine bile tahammül edemiyorlar. AKP hepsini memur etti, hepsini şu ya da bu şekilde bağladı. O nedenle gözleri görmüyor, bölgemizde olanları yorumlayamıyorlar, son günlerde Türkiye’de olup bitenleri anlayamıyorlar. Bölge ve ülke ateşe sürükleniyor. Sürekli olarak mezhep üzerinden kışkırtma yapıyorlar. Bunların farkındayız vre söylemeye devam edeceğiz. Mazlum’der mazluma kimlik sorulmaz sloganı ile kurulmuştur. Bildiri de zaten bunu yapmıştır. Faruk Ünsal ve Cüneyt Sarıyaşar sayesinde Mazlum-Der, yanlışlıklara ortak olmamıştır”.

Ali Bulaç, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Efe, Yıldız Ramazanoğlu, Cihan Aktaş, Osman Bostan, Fatma Ünsan gibi İslami kesimin bilinen isimlerinin de imza attığı Gezi Parkı bildirisinde “Bir zamanlar mazlum olmak zalim olmamızı ya da zalimleri desteklememizi gerektirmez” denmişti.