AKP'ye yakın Güneş 'gazetesi': Halkbank'ın sitesinde doların 3.72 olmasının arkasından Bloomberg çıktı

Halkbank, önceki gün akşam dolar 3.72, Euro da 4.32’den satışa açıldı. Bankadan yapılan açıklamada “Söz konusu işlemler nedeniyle bankamız ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar ve zarar durumu oluşmamıştır” denildi. Açıklamada, söz konusu işlemlerin herhangi bir geçerliliği olmadığı belirtildi. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Güneş 'gazetesi' olayın sorumlusunun Bloomberg olduğunu iddia etti.

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Güneş, "Halkbank’ın sitesinde doların 3.72, euronun ise 4.32 olarak yer almasının arkasından Bloomberg çıktı" ifadesini kullanarak, "ABD'li finans kuruluşunun hatasının sadece Halkbank’ta yaşanması dikkat çekti" diye yazdı.

'Gazete'nin imzasız yayımlanan 'haber'inde şu ifadeler yer aldı:

Batılı güçleri, Türkiye’ye ve Başkan Erdoğan’a tehditle, yaptırımlarla boyun eğdiremedi. Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen ekonomik saldırılara karşı 80 milyon tek yumruk oldu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı hukuksuz tutuklayan ABD yönetimi, bankaya yönelik saldırılarını kredi derecelendirme kuruluşlarının asılsız puanlamalarıyla da sürdürüyordu. ABD Başkanı Donald Trump’un casus papaz Andrew Brunson’un iadesiyle başlayan saldırıları yeni bir boyut kazandı.

Anında müdahale

ABD’nin daha önce FETÖ destekli kumpas davalarıyla hedef aldığı Halkbank, önceki gece siber saldırıya uğradı. Sosyal medyada ortaya atılan “Halkbank döviz kurlarını düşürdü” iddiası nedeniyle yaşanan bilgi kirliliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Gecenin geç saatlerinde bankanın internet sitesindeki yer alan döviz kurların bir anda dip yaptı. Sitede dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak yer aldı. Kısa süre içerisinde düşük kurdan 3.3 milyon dolarlık ve 540 bin euroluk işlem gerçekleştirildi. Büyük hayatı fark eden banka yetkilileri, önce söz konusu hesaplara blokaj koydu sonra da işlemleri iptal etti. Banka böylece zararların önüne geçti Dünyadaki birçok banka gibi Halkbank da döviz kurları bilgisini ABD merkezli Bloomberg isimli kuruluştan alıyor. Bu nedenle gece saatlerinde yaşanan döviz kurlarındaki farklılığın kaynağı olarak Bloomberg'in adı ön plana çıkıyor. Bloomberg’den datanın aktarılması sırasında hata oluştuğu belirtilse de söz konusu aksaklığın sadece Halkbank’ta yaşanması büyük şüpheye neden oldu.

BDDK inceleme başlattı

Olayın siber bir saldırı değil, tamamen dış kaynaklı bir müdahale olduğu gerçeği bu nedenle öne çıktı. Yaşananların ardından harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Hepsi iptal edildi

Halkbank manipülasyonun ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “31 Ağustos 2018 akşamı Bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyişine döviz-alım-satım işlemlerine devam etmektedir” denildi.