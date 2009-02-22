AKP’ye oy vermezseniz terör devam eder

EĞİTİM

"(İŞSİZLİK YOK) DEMEDİK Kİ..."

HİZMETLER

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, işsizliği tamamen yok edecekleri iddiasında olmadıklarını belirterek, "Niye ben sizi aldatayım. Aldatırsam, bu dürüstlük olmaz ama işsiz olan vatandaşımızın geçim koşullarını halletmemiz lazım. Onu halleden devlet, sosyal devlettir, biz bunu başaracağız" dedi.Erdoğan, Ziya Gökalp Spor Salonu'nda düzenlenen 35 tesisin toplu açılış ve TOKİ anahtar teslim törenine katıldı.Salona gelişinde zılgıtlar ile karşılanan Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulunulurken, "Amed seninle gurur duyuyor", "Dik dur eğilme, Diyarbakır seninle" şeklinde sloganlar atıldı.Erdoğan, konuşmasında açılışını yaptıkları tesislerin Diyarbakır'a hayırlı olmasını diledi.Son 6.5 yılda Türkiye'yi daha itibarlı, daha güçlü, daha kalkınmış bir ülke haline getirmek için çaba gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, bu yolda büyük mesafeler aldıklarını söyledi.Yeni dönemde Türkiye'nin adalet ve kalkınma mücadelesinin, kesintisiz bir süreç olacağını dile getiren Başbakan Erdoğan, Türkiye'nin bütün illeriyle büyümeye devam edeceğini kaydetti.Erdoğan, şöyle konuştu:"Hükümetimiz döneminde devlet ve millet, kamu ve özel sektör ele ele verdi, ülkemiz bütün il ve ilçeleriyle güçlendi. Demokrasi de kalkınma da yerelde başlar. Yerelde başlamayan bir demokrasi güçlü bir demokrasi olamaz. Bunu böyle bildik ve yola çıktık.Bir kalkınma hamlesi başlattık. Ülkemizi bir bütün olarak kucakladık. 71.5 milyon insanımızın refahı, onuru, itibarı için büyük bir çaba sarf ettik. Ayrımcılık asla yapmadık. Çünkü bizim kitabımızda ayrımcılığın yeri yok. Çünkü biz ayrımcılığı gördüğümüz yerde ayaklarımızın altına alacağız dedik ve yola böyle çıktık.En büyük yatırım, demokrasiye ve hukuka yapılan yatırım olduğuna inandık. Hiç bir insanımızı sosyal güvenliğin dışında tutmadık. Hiçbir insanımızı, hiçbir şehrimizi adalet ve kalkınma yarışında geri düşürmedik. Ülkenin kaybolan yıllarını telafi etmek için eğitimi, sağlığı, adaleti ve emniyeti esas alarak yola çıktık."Çocuklara ve gençlere verilen eğitim hizmetinin standardını her geçen gün artırdıklarını ve dahada artıracaklarını anlatan Başbakan Erdoğan, daha yapacak çok işleri olduğunu dile getirdi.Erdoğan, millete "afra, tafra" yapmak için değil, hizmetkarlık için yola çıktıklarını belirterek, öğrencilerin artık bilişim sınıflarıyla yarınlara hazırlandığını anlattı.KÖYDES ve BELDES Projeleri ile yolu ve suyu olmayan köyün neredeyse kalmadığın ifade eden ve istihdam sorununa da değinen Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hepsi bir anda olmuyor. Bakıyorum, işsizlikten dert yananlar var. Doğrudur. 'İşsizlik yok' demedik ki. Ama dünyada da işsizlik var. Ama ABD'de de, Japonya'da da işsizlik var, Almanya'da da var... Onlar gelişmiş ülkeler, biz ise gelişmekte olan ülkeler sınıfındayız. Bizde de var. Göreve geldiğimiz de 10.7 oranında işsizlik vardı. Hele hele şu anda bu devasa krize rağmen ülkemiz hamdolsun yine bir direnme, bir dayanma süreci içinde. Böyle devam edecek mi? Asla. Bunu aşacağız, başaracağız, yani en az seviyeye indireceğiz.Ama bakın 'işsizliği tamamen yok edeceğiz, iddiasında olmadık. Dünyanın hiçbir ülkesi bunu başaramadı ki biz başaralım. Niye ben sizi aldatayım. Aldatırsam, bu dürüstlük olmaz ama işsiz olan vatandaşımızın geçim koşullarını halletmemiz lazım. Onu halleden devlet, sosyal devlettir, biz bunu başaracağız."Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini, imkanı olmayanlara yönelik olarak başlarını sokabileceği bir ev edindirmek için TOKİ tarafından yaptırılan 45 metre karelik konutlarla ilgili projeyi anlatan Erdoğan, şu anda 340 bin civarında inşaatın devam ettiğini bildirdi.Sokakta dolaşan, sokakta yatıp kalkan değil, sıcak bir ortamda çoluğuyla çocuğuyla yaşayan bir ortam için çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, yatırımlara değindi."Bizim, kavgayla, kin ve tahrikle işimiz olmaz. biz hizmet kadrosuyuz, biz iş kadrosuyuz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:"Bize laf yakışmaz, bize iş yakışır. Biz Diyarbakırlı kardeşlerimizin, onların yüzünü güldürecek hizmetler ve hayırlı törenler vesilesiyle bizi anmalarını istiyoruz... Bizden önceki siyasiler ne yapıyordu? Bakıyorsunuz bir tane çeşmeyi açıyordu. Böyle bir hizmet yoktu. Biz yetişemediğimiz için toplu açılışlar yapıyoruz."Diyarbakır'a yapılan diğer hizmetler hakkında bilgiler veren Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:"Tabii ki çözümsüzlük peşinde koşan bir iktidar olmadık. Gerilimden, hiçbir zaman kavgadan, ayrımcılıktan fayda ummadık. Bundan sonra da beklemiyoruz. Bu millet, Edirne'den Keşan'a, Lice'den Çankaya'ya, Hani'den Üsküdar'a, Bismil'den Edirne'deki, Tekirdağ'daki, Lalapaşa'sına kadar aynı şeyi istiyor. Alevisiyle, sunnisiyle, Türkü ile Kürtü ile Çerkezi ile Lazıyla, Arabıyla, Müslümanı, Hristiyanı, Musevisiyle, Süryanisi ile 71.5 milyon vatandaşı ile barış içinde bir ve beraber yaşamak istiyor.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ortak paydasında buluşuyor. Vatandaşlık hukuku, vatandaşlık hakları noktasında aynı hak ve güvenceye sahip olmak istiyor. Hizmetlerde adalet istiyor, yaşadığı şehirin huzurunun temin edilmesini istiyor, eğitim istiyor, sağlık istiyor. Ve bunlar sağlandığı zaman benim ülkemin evladı, ülkenin bir ucundan diğerine niye gitsin, şehirler arasındaki göç niye olsun? İşte bunu sağlamamız lazım. Fevkalade haller dışında hiçbir ananın evladı, ana ocağından ayrı düşmez. Çünkü imkanlar kendi ayağına gelmişse niye gitsin. İşte biz bunu hazırlıyoruz Diyarbakır'ın, Antalya'dan, İzmir'den eksiği olmayacak diyoruz. Onlar hangi imkanlara kavuşuyorsa, burası da aynı imkanlara kavuşacaktır."Erdoğan, konuşmasının ardından, canlı bağlantılar ile tesislerin açılışını gerçekleştirdi.