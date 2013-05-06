'AKP'ye Mehmet Görmez'in sözleri ve Fazıl Say kararı İzmir'de zarar verdi'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, yerel seçimler öncesi sunulan “İzmir raporu”nda uyarılar yer aldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in sözleri, Fazıl Say’a hapis cezası gibi konuların AKP’ye olumsuz etki yaptığı belirtildi.

Vatan gazetesinden Levent İçgen’in ulaştığı AKP’nin İzmir raporunda seçimler öncesinde önemli uyarılara yer verildi.

2014 yılında yapılacak yerel seçimlerde İzmir’i almak isteyen AKP’de, Başbakan Erdoğan’a, “İzmir Raporu” sunuldu. Tespitler ile izlenmesi önerilen stratejilerin yer aldığı rapor, AKP İzmir Milletvekili Rıfat Sait tarafından hazırlandı.

Raporda, “İzmir’de CHP ile fark kapanıyor gözükse de, MHP’nin, CHP’ye verdiği destek farkın açılmasına neden olmaktadır. MHP’nin en kötü ihtimalle kendi seçmenine oy vermesi sağlanmalı, CHP-MHP ortaklığını bozucu strateji uygulanmalıdır” denildi.

‘Söylemlere dikkat’

Partinin söz sahibi kişilerinin, hükümet temsilcilerinin, parti yöneticilerinin, milletvekillerinin, devlet yöneticilerinin hatta akil adamların İzmir ile ilgili söylemlerinde dikkatli davranmaları gerektiği vurgulanan raporda, “İzmir milletvekilleriyle istişare yapılması gerekir. Sayın Melih Gökçek’in arsenikli su meselesine müdahalesi, Sayın Hüseyin Çelik’in İzmir’e ‘sümüklü çocuk’ benzetmesi, Diyanet İşleri Başkanı’nın ‘İzmir’e irfan gerekir’ söylemi, Dokuz Eylül’de yaşanan bayrak krizi, Fazıl Say hakkındaki karar, İzmir’de partimiz adına olumsuz etki yapmıştır. Bu konuda dikkatli davranılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.