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Politika

'AKP’ye kul olmayacağız' diyen Eski DİSK Ege Bölge Başkanı AKP'den aday oldu

Eski DİSK Ege Bölge Başkanı, uzun süre CHP'de siyaset yapan Azad Fazla, AKP’nin Karabağlar Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

21 Şubat 2014 14:36

Yıllarca 1 Mayıs meydanlarında işçilerle birlikte, ' AKP ’ye kul, sermayeye köle olmayacağız' diyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski Ege Bölge Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ahmet Piriştina için 'Emek dostu', İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu için 'Dürüst başkan, arı gibi çalışkan' sloganlarının yaratıcısı Azad Fazla, AKP’nin Karabağlar listesi 2'nci sıradan Belediye Meclis üyesi adayı oldu.

DHA'dan Elif Demirci'nin haberine göre, Uzun süre siyaset yaptığı CHP’de bir dönem İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Azad Fazla, AKP’ye iki yıl önce üye olduğunu belirterek, emek çevrelerinden bu konuda eleştiri almadığını söyledi. Fazla, şöyle konuştu:

"Eleştiri almadığım gibi gerek sosyal çevremden gerek yurttaşlardan ilgi de gördüm. Yerel anlamda işçi kardeşlerimizin, sendikalı sendikasız, herkesin sorunlarını dile getirecek duyarlılıkta biri olmaya gayret edeceğim. Emekli olunca DİSK üyeliğim bitti. İzmir’de 7 bin 500 kişiyi sendikalı yaptım.''  

AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayım Binali Yıldırım ile görüştüğünü kadeden Fazla, Yıldırım'ın kendisine ''Biz kimsenin sendikal tercihine müdahale etmeyiz. Herkes kendi sendikasını özgürce seçer. Ben bakanlığım döneminde bana bağlı kurumlardaki işçilerle hiç sorun yaşamadım. Burada da yaşamam hatta daha güzel şeyler yapacağız'' dediğini aktardı.

 

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