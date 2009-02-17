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Politika

AKP'ye karşı güçlü adayda birleşelim

DSP milletvekilleri, Türkiye’nin her yerinde 'AKP’ye karşı güçlü adayda birleşelim' kampanyası başlatıyor.

17 Şubat 2009 02:00

DSP’nin İstanbul’da Ahmet Vefik Alp’i aday göstermesine karşı çıkarak Genel Başkan Zeki Sezer’e "Ya aday ol ya da Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekle" çağrısı yapan DSP milletvekilleri, Türkiye’nin her yerinde "AKP’ye karşı güçlü adayda birleşelim" kampanyası başlatıyor.


DSP İzmir Milletvekili Recai Birgün, kampanyayla ilgili şunları söyledi: "Parti yönetimleri, milletvekilleri ve yerel yöneticilerinden genel başkanlarına baskı yapmalarını bekliyoruz. Bu ülkeyi AKP zihniyetinden, rant elde etme yönetiminden kurtarmak için tüm siyasi partilerin en güçlü aday üzerinde uzlaşmaları gerekir. Eğer genel başkanlar ve parti yönetimleri bu cesaret ve özveriyi gösteremiyorsa, adaylardan göstermelerini, güçlü aday lehine çekilmelerini bekliyoruz."

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