AKP'ye havadan oy yağdı

T24- Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların havalimanlarında oy kullandığı sandıklarda da AK Parti birinci parti oldu. Atatürk Havalimanı’ndaki 3 farklı gümrük noktasında kullanılan 38 bin 384 geçerli oyun 22 bin 278’ini alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) birinci parti oldu.

Atatürk Havalimanı’nda 10 Mayıs - 12 Haziran tarihleri arasında 3 farklı gümrük noktasında gurbetçiler oy kullandı. Dünyanın farklı noktalarından demokratik haklarını kullanmak için onbinlerce kişi İstanbul’a gelmişti. Ak Parti 22 bin 278 oyla birinci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 12 bin 73 oyla ikinci, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 bin 682 oyla üçüncü çıktı.

Antalya Havalimanı’ndan Ak Parti çıktı

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup Antalya Havalimanı'nda oy kullanan vatandaşların oy dağılımı belli oldu.

Antalya Havalimanı dış hatlar terminaline konulan iki sandıkta 10 bin 799 oy kullanıldı. Geçerli sayılan 10 bin 630 oyun 6 bin 658'ini Ak Parti aldı. Ak Parti'yi 2 bin 361 oyla CHP, bin 173 oyla MHP izledi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda oy kullanan 7 bin 950 gurbetçinin 5 bin 47'si Ak Parti'ye oy verdi.

10 Mayıs'ta gümrük kapılarında başlanan oy verme işlemi dün saat 17.00 itibariyle bitti. Edirne İlçe Seçim Kurulunun birleştirme tutanağına göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki 2 giriş, 2 çıkış ve gar gümrüğünde olmak üzere 5 sandıkta 7 bin 950 gurbetçi oy kullandı. Bu oylardan 76'sı geçersiz sayıldı.

Oyların tasnifi sonucunda kullanan oyların 5 bin 47'sini alan Ak Parti birinci, bin 609 oy alan CHP ikinci 821 oy alan MHP üçüncü parti oldu.