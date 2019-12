'AKP'ye bir tokat atın'

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ''29 Martta AKP'ye öyle bir tokat atın ki, bu tokat sadece İstanbul'da değil, Edirne'den İzmir'e, Muğla'ya kadar her yerde duyulsun'' dedi.



Kılıçdaroğlu, CHP'li Gürsel Tekin ile partisinin seçim çalışmaları kapsamında Avcılar, Sultangazi ve Sarıyer'deki mitinglere katıldı.



Mitinglerde konuşan Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, kadın haklarına değindi ve ''Hak verilmez, alınır'' dedi. Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılda kadınların artık haklarını sorgulayabilmeleri gerektiğini söyledi.



2002'den bu yana iş bulma umudunu kaybedenlerin yüzde 60-70'ini kadınların oluşturduğunu belirten Kılıçdaroğlu, toplumun her kesiminde kadınların, kız çocuklarının eğitilmesinin önemli olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, 2008'de yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin kadın-erkek ayırımı açısından dünyada 130. sırada bulunduğunu ve İran'ın bile bu konuda Türkiye'den ileride olduğunu belirterek, ''Bu tablo, Türkiye'de kadına bakış açısının mutlaka değişmesi gerektiğini gösteriyor'' diye konuştu.



29 Mart seçimlerinden sonra kadınların onurunu koruyacağını ve banka hesaplarına 600'er TL yatırarak ailelerini geçindirmekte yardımcı olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, seçimde herkesin sandığa gitmesini istedi. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:



''29 Martta AKP'ye öyle bir tokat atın ki, bu tokat sadece İstanbul'da, Sarıyer'de değil, Edirne'den İzmir'e, Muğla'ya kadar her yerde duyulsun. Ayrıca bu tokadı attığınızda meraklanmayın, onların ağa babaları Washington'dan duyacaktır bu tokadı.''



İstanbul'un 10 milyar dolarlık bütçeyle yönetildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Kentte son 15 yılda harcanan 150 milyar doların hesabını İstanbullular adına soracağını'' ifade etti.



Rant çetesi var



İstanbul'da demokratik bir yarış olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, herkese saygı duyduklarını ve bu yarışta herkesin televizyon önüne çıkarak İstanbul için yaptıklarını anlatması gerektiğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''İstanbul'da bir rant çetesi var. Sorduğumuz sorularla kimyası bozulan bir adam var. Konuşmuyor, televizyonlara çıkmaktan korkuyor. Çünkü ağa babaları demiş ki; (Sakın ola ki Kılıçdaroğlu'yla televizyona çıkma).''



Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a seslenen Kılıçdaroğlu, ''Topbaş'ın İstanbul adına sorulacak sorulara yanıt verebilecekse, karşısına çıkmasını isteyerek, kendisini Sarıyer'e davet etti.



İstanbul'da kimseyi aç bırakmayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''İstanbul'un çeperlerinde her gece binlerce insanın yatağa aç girdiğini'' ileri sürdü. ''Bunun sorumlusu Topbaş'' diyen Kılıçdaroğlu, kendilerinin kimseyi aç bırakmayacağını, belediyecilik anlayışlarının ranta dayalı olmadığını savundu.



Kılıçdaroğlu, ''İstanbul'da bizi bölüyorlar. Diyorlar ki 'Efendim bu türbanlı, bu mantolu, bu şapkalı, bu eşarplı.' Bölünmeyeceğiz. Bizim için inançlarıyla, düşünceleriyle sadece insan vardır. İnsana sahip çıkacağız. İstanbul'un sorunlarına sahip çıkıyoruz, rantına değil'' şeklinde konuştu.



Topbaş'a ''Yeni su sayaçlarından 39 TL bakım ücreti alıyorsunuz. Bu sayaçlar zaten yeni değil mi? Garantisi var. Peki neden bu para alınıyor?'' sorusunu yönelten Kılıçdaroğlu, ''Bu soruma cevap vermezse namerttir'' dedi.



Sayıştay'ın 2007'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni denetlediğini ve ''yaklaşık 1 katrilyon liralık kamu zararı çıktığını'' iddia eden Kılıçdaroğlu, ''Topbaş, bunun hesabını verecek misin?'' diye sordu.



Bir gazetecinin, CHP Avcılar İlçe Kadın Kollarınca düzenlenen etkinlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eşarp dağıtıldığını anımsatması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Eşarp, kadınların severek kullandığı bir giysi türü. Tüm kadınlar kullanıyor, kimisi fular, kimisi başörtü olarak. Kimisi de türban olarak kullanıyor. Dolayısıyla kadınların tarihte de vazgeçemediği bir giysi türü'' karşılığını verdi.