AKP’ye 'Baas' benzetmesi!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Memleketi çatışmaya, cepheleşmeye götüren, memleketi yoksulluğa itip sadakaya mahkûm eden bu iktidardan millet mutlaka kurtulmalı” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Ankara belediye başkan adaylarının Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezi’nde tanıtıldığı toplantıya katıldı.

Toplantıya büyük ilgi gösteren MHP’liler 3 bin kişilik salona sığmadı. AKP iktidarını “teslimiyetçi ve mandacı” olmakla suçlayan Bahçeli, iktidarın demokrasi dışı bir yolla değişmemesi gerektiğini vurgulayarak “AKP bir oy bile fazla alırsa, yandaş medya, AKP’nin yanlış politikalarını doğruymuş gibi anlatır” dedi.

Bahçeli, iktidar temsilcilerinin, muhalefetin yokluğundan şikâyet ettiğini de anımsatarak “Muhalefeti olmayan 338 sandalyeli bir iktidar nedir diye düşündüm. Buna siyaset biliminde devlet partisi, Ortadoğu’da Baas partisi denir” ifadesini kullandı.

Ülkeye hizmet etmek isteyenleri MHP’ye davet eden Bahçeli, “Türk milliyetçileri için mutlaka alınması gereken belediyeler vardır. Bunlar Ahlat, Malazgirt, Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul’dur. Cumhuriyet döneminde Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum ve Ankara’dır” dedi.



Trabzon’da Cevdet Saral...

Bahçeli daha sonra MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak, Beypazarı Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş’ın adını açıkladı. MHP’nin Trabzon Belediye Başkan adayının da eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral olduğu öğrenildi.



MHP’nin Ankara’nın ilçelerindeki adayları da şöyle



Akyurt: Fedai Yağcı, Altındağ: HasaBilgiç, Ayaş: Fevzi Atseven, Bala: Halil İbrahim Gürbüz, Beypazarı: Cengiz Özalp, Çamlıdere: İdris Yavuz Cengiz, Çankaya: Sami İşel, Çayırhan: Hüsamettin Yüksel, Çubuk: Mustafa Gökmen, Elmadağ: Zeki Yağdıran, Etimesgut: Enver Demirel, Evren: Nedim Keskin, Gölbaşı: Yakup Odabaşı, Güdül: Mehmet Topçu, Haymana: BünyamiAdacı, Kalecik: Satılmış Karakoç, Kazan: Mahmut Kubat, Keçiören: Şükrü Şahin, Kızılcahamam: Coşkun Ünal, Mamak: Mehmet Çevik, Nallıhan: Ahmet Adnan Okur, Polatlı: İhsan Öz, Pursaklar: Adnan Beker, Sincan: Yüce Atila Demirci, Şanlı Koçhisar: Ertuğrul Çetinkaya, Yenimahalle: Yaşar Yıldırım