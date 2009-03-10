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Politika

AKPtube hizmete girdi

AKP'nin yerel seçimlere yönelik son atağı video paylaşım sitesi ''www.akpartitube.com'' oldu.

10 Mart 2009 02:00

AKP'nin yerel seçimlere yönelik son atağı video paylaşım sitesi ''www.akpartitube.com'' oldu.
 


AKP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, teknolojiyi en süt seviyede kullanan AK Parti'nin, bu alandaki ilklerinden birinin de video paylaşım sitesi ''akpartitube.com'' olduğu belirtildi.

En gelişmiş özelliklere sahip yerel seçim 2009 video paylaşım sitesi olan ''www.akpartitube.com''un kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Genel Başkanımız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul İl Başkanımız Aziz Babuşçu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Topbaş, ilçe belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımızın seçim çalışmalarını yakından takip etme imkanı sağladık. Başbakanımızın Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen mitinglerde yaptığı konuşmalar da akpartitube sayesinde artık bir tık kadar yakın.''

Açıklamada, ''kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği icraatlarla Türkiye'nin partisi konumuna yükselen AKP'nin, şimdi de çağdaş yaşamın her alanına nüfuz eden bilişim teknolojisi konusunda atağa geçtiği'' vurgulanarak, ''Genel Başkanımız, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Bilgi ve iletişim çağı, çok hızlı, çok ciddi değişim ve dönüşüm içinde. Bu sürece ayak uyduramayanların durumu gelecek için ayrı bir felakettir' sözünü kendine şiar edinen parti teşkilatımız, ilklere imza atmaya devam ediyor'' denildi.

AKP İstanbul İl Başkanlığınca tasarlanan bilgisayar destekli cihazların (kiosk) önemli alışveriş merkezi ve meydanlarda seçmenin hizmetine sunulduğu ifade edilen açıklamada, seçmenin 29 Mart yerel seçimlerinde nerede, hangi sandık ve sırada oy kullanacağı konusunda bilgi edinmesinin kolaylaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, AKP belediye başkan adaylarının öz geçmişlerinin de kiosklar aracılığıyla seçmene ulaştırıldığı belirtilerek, bununla da yetinilmediği, ''www.sandigimnerede.com'' internet sitesiyle kioskların seçmenin ayağına getirildiği bildirildi.


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