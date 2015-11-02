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Dünya
Deutsche Welle

'AKP'nin zaferi göçe yol açacak'

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, 1 Kasım seçim sonucunun Türkiye'den sığınmacı dalgasına yol açabileceğini söyledi.

02 Kasım 2015 17:41


Hessen Radyosu'na (hr1) değerlendirmelerde bulunan Özdemir, "Erdoğan'ın bir tür Putin rejimine çevirdiği Türkiye'de insanların yaşamak istememelerini anlayışla karşılamak gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki gelişmelerde Alman federal hükümetinin de payı olduğunu ileri süren Özdemir, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretiyle adeta Erdoğan'a destek çıktığını savundu. Özdemir, "Doğrusu Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Berlin'deki büyük koalisyonun Türkiye'de tuhaf dostları var" dedi.

'Gazeteciye dayak, Kürtlerle barışa son'

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP'nin seçim zaferi gazetecilerin korkutulup dayak yiyeceği, TV'lerin kapılarına yayın sırasında kilit vurulacağı, gazetecilerin işlerini kaybedeceği, ve muhalif parti bürolarının ateşe verileceği anlamına geliyor. AKP'nin zaferi, Kürtlerle barış sürecine son vermek demektir."

'Anayasa değişikliğinin önü açıldı'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, seçim zaferiyle birlikte fiilen AKP'nin istediği tarzda bir anayasa değişikliğinin önünün de açıldığını söyledi. Erdoğan'ın seçim öncesinde yaptığı, "Başkanlık sistemi için TBMM'de 335 sandalyelik bir çoğunluk da yeterli" beyanatını hatırlatan Özdemir, "Bu sözleri Erdoğan'ın anayasa anlayışını gayet iyi yansıtıyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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