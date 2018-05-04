AKP'nin YSK temsilcisi: Cumhurbaşkanlığı imza listelerinin gizliliği olmaz, isteyip itiraz edeceğiz!

AKP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi avukat Recep Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘FETÖ’nün seçmen ayağı’na işaret eden sözleriyle ilgili seçmen listelerini incelemek için isteyeceklerini belirterek “Bunların gizliliği olmaz. Bizim bunlara itiraz hakkımız var. Bunun için 100 bin imza veren seçmenin yeterliliği olup olmadığı konusunu incelemek için bunları isteyeceğiz, ona göre itiraz edeceğiz” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı adayları için imza vercek kişilere yönelik sözleri tartışma yaratırken, 100 bin toplayan Cumhurbaşkanı adayına itiraz edecek diğer partilerin bu seçmen listesini alıp alamayacağı soru işaretine neden oldu.

AKP’nin YSK Temsilcisi Avukat Recep Özel, “Bunların gizliliği olmaz. Bizim bunlara itiraz hakkımız var. Bunun için 100 bin imza veren seçmenin yeterliliği olup olmadığı konusunu incelemek için bunları isteyeceğiz, ona göre itiraz edeceğiz” dedi. Bahçeli’nin FETÖ açıklamasını yorumlayan Özel, “Burası muz cumhuriyeti değil. Seçmenlerin başına bir şey gelebilir mi?” dedi.

Muhalefet partilerinin YSK temsilcileri ise listenin gizli tutulmasında sorumluluğun YSK’de olduğunu belirterek, bunun diğer partilere verilmesine karşı çıktı.

Kanun ne diyor?

Kanunda, aday gösterme formlarının, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletileceği ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanacağı düzenlendi. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi halinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilecek. Yani yasa, Cumhurbaşkanı adayı için imza veren seçmenlerin listesinin ancak oy verdikleri Cumhurbaşkanı adayına verileceğini düzenledi.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, darbe girişiminin ‘siyasi ayağı’nın hep tartışıldığını, darbe girişiminde bir ‘siyasi ayak’ olduğunu belirterek “Siyasi ayağın olduğu yerde siyasi seçmen olur” demişti.

MHP lideri, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“FETÖ darbe hareketinden 15 gün sonra OHAL kabul edildi ve uygulamaya kondu. Çok sayıda silahlı kuvvet mensubu, öğretim kadrolarında uzaklaştırma, görevden alma oldu. Bunların aileleri, çevreleri var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adalet bakanı ve içişleri bakanı, FETÖ’nün seçmen ayağını hiç takip etmişler mi? Bunlar hangi adayın etrafında toplanabilir? Bunlar benim kafamı kurcalıyor. Etmezse 100 bin kişinin içerisinde FETÖ, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa FETÖ’nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı etrafında kanaat oluşabilir.”