AKP'nin yeni aile yasasında neler var?

AKP'nin yeni anayasa çalışmalarında "Ailenin Korunması" başlıklı maddeye sunduğu önerileri yorumlayan uzmanlar, "Eşcinsel evliliklerin önü kapatılıyor, devlete kürtaja müdahale yetkisi veriyor ve sperm bağışına engel oluyor" dedi.

AKP'nin yeni anayasa çalışmalarında sunduğu öneride kürtaja karşı devletin anayasal tedbir almasının önünü açacak, "Devlet, insan neslinin sağlıklı devamı için gerekli tedbirleri alır" hükmü yer aldı. Teklifte, "devletin aile planlaması yapma yükümlülüğü" de kaldırıldı.

Ebru Toktar Çekiç'in Akşam gazetesindeki haberine göre; AKP, yeni anayasa için "Ailenin Korunması" başlıklı maddede önerilerini sundu.



AKP'nin TBMM Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu öneriler şöyle:

(1) Aile, toplumun temelidir; eşler arasında eşitliğe dayanır. Aile ve evlilik kurumu ile annelik ve babalık hakları devletin koruması altındadır.

(2) Devlet, insan neslinin sağlıklı devamı, çocukların ve gençlerin gelişimi ve maddi ve manevi varlıklarının korunması için gerekli tedbirleri alır.

(3) Her çocuğun anne ve babasını bilme ve ebeveynin de çocuklarla ilişkisini sürdürme hakkı vardır.

(4) Küçüklerin bakım ve eğitimi anne ve babanın hakkı ve ödevidir. Devlet bu hak ve ödevin yerine getirilip getirilmediğini denetler.

'Eşcinsel evliliklere geçit yok'

Bu düzenlemeyi yorumlayan çocuk hakları ve emekli sosyal hizmetler uzmanı Nihat Tarımeri, 'Bu madde ile 'Annelik ve babalık hakları' denilerek, ileride eşcinsel evliliklerin önü kapatılıyor. Bana göre imam nikahlı evliliklere de anayasal zemin hazırlanıyor' dedi.

Tarımeri, devletin evliliği koruma altına almasının "boşanmayı engellemeye ve devletin aile içindeki sorunlara müdahale yetkisini de beraberinde getirebileceğini" vurguladı.

Kürtaja müdahale yetkisi

AKP'nin önerisinde yer alan 3. fıkradaki hükmün insan neslinin korunmasını öngördüğü için kürtaja karşı anayasal tedbiri beraberinde getirdiğini vurgulayan Tarımeri, "İnsan neslinin devamı, kamuya kürtaj dahil her türlü konuda müdahale etme yetkisi veren bir şey. Böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyuldu anlayamadım" dedi.

Sprem bağışına önlem mi?

Teklifin 3. fıkrasında yer alan 'Her çocuğun anne ve babasını bilme hakkı vardır' cümlesinin de anlaşılır olmadığını dile getiren Tarımeri yorumlarını şöyle sürdürdü:

"Bu düzenleme, evlat edinmiş aileleri sıkıntıya sokabilir. O zaman, devlet, evlat edinilmiş her çocuğa doğal anne ve babasını, onlara adreslerini de bildirmek zorunda kalır. Türkiye'de yasak olan sperm bağışı, bir çok ülkede serbest. Birçok ünlü kadının yabancı sperm bankalarına giderek, hamile kaldığı biliniyor. Sanırım bu düzenleme onun da önünü anayasal olarak kesmeye dönük."

Bilindiği üzere ünlü sanatçı Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve dizi oyuncusu Leyla Bilginel, yurtdışındaki sperm bankalarına başvurarak, anne olmuştu. Ancak bu bankalar, sperm sahibine ilişkin her türlü bilgiyi gizli tuttuğu için bu hamilelikten doğan bebeğe babası ile ilgili hiçbir bilgi verilemiyor.

Partilere ticaret izni

AKP mevcut anayasada yer alan 'Siyasi partiler, ticari faaliyete girişemezler' hükmüne yeni anayasa teklifinde yer vermedi. Birçok hukukçu bunu "siyasi partilerin ticari faaliyetine anayasal engelin" kalkacağı şeklinde yorumladı.

Parti kapatmaya TBMM izni şartı

AKP'nin teklifine göre bir siyasi parti ancak şiddete başvurması ya da bunu teşvik etmesi halinde kapatılabilecek. Laiklik karşıtı eylemler parti kapatma nedeni sayılmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, kapatma davası için TBMM'nin üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun onayını alacak. Anayasa Mahkemesi, parti kapatmada üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alacak.

Bir yıl şartı yok

AKP, 2001'deki anayasa değişikliğiyle yürürlüğe giren "Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz" hükmünü kendi teklifine taşımadı. Bu da iktidarların seçim öncesinde istediği değişiklikleri yapmasına kapı araladığı için uzmanlara göre antidemokratik uygulamalara zemin hazırlayabilecek.