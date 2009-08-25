'AKP'nin tutumu kaygı verici'

AKP: Başbuğ'un sözlerinin tümüne katılıyoruz

Başbuğ: Türkiye devleti bölünmez bir bütün

DTP Grup Başkanvekilleri Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş, "Son MGK bildirisinden ve Genelkurmay'ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere AKP'nin açılım dediği şey, aslında bilinen resmi söylemin allanıp pullanmasından ibaret kalmaya adaydır" değerlendirmesinde bulundu.

Kışanak ve Demirtaş, yaptıkları yazılı açıklamada, bir süreden bu yana devam eden "Kürt açılımı" çerçevesinde, AK Parti hükümetinin gelinen noktadaki tutumunun "umut verici olmaktan öte, kaygı duyulacak bir yaklaşım halini aldığını" ileri sürdüler.

"Demokratik açılım" adı altında yürütülen çalışmalarda üslup ve yöntem konusundaki hassasiyetleri öne çıkararak işe başlayan ve bu vesileyle yöntem konusunda DTP'den destek alan Hükümetin, gelinen aşamada "üslubu bir kenara bırakmakla kalmayarak, çözümü zorlaştıracak girişimlere de imza atmaya başladığı" ileri sürülen açıklamada, "Açılım sürecinin başından bu yana yapıcı ve sorumlu bir politika izlemeyi esas alan partimize yönelik tutuklama ve gözaltı furyası devam ederken, diğer yandan Kürt halkının değerlerine yönelik saygı sınırlarını aşan saldırılara karşı, AKP de aynı üslupla cevap vererek bu provokatif ve saygısızca tutuma ortak olmaktadır" denildi.

Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Kürt halkının dilinin, kültürünün, demokratik haklarının CHP ve MHP tarafından bölücü talepler olarak değerlendirilmesi karşısında AKP hükümeti bu taleplerin bölücü olmadığını tam tersine 80 yıldır inkar edilen Kürtlerin demokratik hakları olduğunu savunmak yerine, ürkek ve korkak bir yaklaşımla 'zaten biz de sizin gibi düşünüyoruz' diyerek, muhalefetin haksız tutumuna ortak olmakta ve çanak tutmaktadır. Askeri operasyonları durdurarak kalıcı barış sürecine destek sunması beklenen Hükümetin, tam aksine bir yandan operasyonları sürdürüp, diğer yandan Kürt halkının değerlerine dil uzatarak Kürtlerin sorununu çözmeye çalışması trajik bir yaklaşımdır.

Son MGK bildirisinden ve Genelkurmay'ın açıklamasından da anlaşılacağı üzere AKP'nin açılım dediği şey aslında bilinen resmi söylemin allanıp pullanmasından ibaret kalmaya adaydır. Gelinen aşamada, AKP'yi sürece daha ciddi daha sorumlu, daha cesur sahip çıkmaya çağırıyoruz. Demokrasiden, hak ve özgürlük anlayışından uzak, çatışmacı, kışkırtıcı yaklaşımlar karşısında geri adım atan ve demokratikleşme söylemini bir kenara bırakıp terör söylemine sarılan bir anlayış, daha işin başında tökezlerse halkın umutlarının kırılması an meselesi olur. Bu çerçevede, AKP hükümetine bir kez daha hatırlatıyoruz ki demokrasi mücadelesi ilkesel ve vicdani bir duruşu ve elbette ki bedel ödemeyi göze almayı gerektirir. Eğer, bu cesareti ortaya koymaktan kaçacaksanız halkı boş yere umutlandırmaktan vazgeçin, aksi takdirde en çok kaybeden siz olursunuz."

Kürt açılımının tartışmaları konusunda bugün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'dan çok önemli bir mesaj geldi. Başbuğ mesajında, "Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe'dir" vurgusu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ da, Genelkurmay Başkanı'nın Kürt açılımı mesajını "yerinde" ve "olumlu" olarak yorumladı.

MHP ise, söz konusu projenin bu açıklamayla "bittiği"ni savundu.