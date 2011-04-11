AKP'nin tek başörtülü vekil adayı Antalya 13. sırada

T24 - AKP, türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i seçilmesine hemen hiç olasılık bulunmayan Antalya'da, sondan bir önceki sıradan, 13 sıradan aday gösterdi. Gültekin'in adaylık başvurusunu başörtüsüz fotoğrafla yaptığı belirtildi.
AKP Parti Antalya Bölgesi 13. sıradan türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i milletvekili adayı gösterdi. Din Kültürü Öğretmenliği yapan Gültekin, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, evli 2 çocuk annesi.
Gülderen Gültekin, AKP'nin Antalya'da yaptığı 2865 kişinin oy kullandığı temayül yoklamasında 751 oy almıştı.