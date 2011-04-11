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Politika

AKP'nin tek başörtülü vekil adayı Antalya 13. sırada

AKP, türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i seçilme ihmitali düşük olan Antalya'dan 13 sıradan aday gösterdi.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - AKP, türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i seçilmesine hemen hiç olasılık bulunmayan Antalya'da, sondan bir önceki sıradan, 13 sıradan aday gösterdi. Gültekin'in adaylık başvurusunu başörtüsüz fotoğrafla yaptığı belirtildi.



AKP Parti Antalya Bölgesi 13. sıradan türbanlı öğretmen Gülderen Gültekin'i milletvekili adayı gösterdi. Din Kültürü Öğretmenliği yapan Gültekin, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu, evli 2 çocuk annesi.

Gülderen Gültekin, AKP'nin Antalya'da yaptığı 2865 kişinin oy kullandığı temayül yoklamasında  751 oy almıştı.


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