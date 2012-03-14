'AKP'nin Suriye politikası Arap turist sayısını yüzde 70 düşürdü'

HÜLYA KARABAĞLI - T24 / Ankara

CHP, Suriye ile iplerin kopmasının, ihracattan turizme kadar olan etkisini 9 il bazında yerinde inceleyerek rapor yaptı. 28 milletvekilinin, Adana, Gaziantep, Hatay, K. Maraş, Kilis, Mardin, Mersin, Osmaniye ve Şanlurfa’daki tespitleri raporda yer aldı. Rapora göre; Suriye başta olmak üzere Lübnan ve Ürdün gibi diğer Arap ülkelerinden gelen turist sayısında yüzde 70'lik bir düşüş var. 2 bini aşkın kamyon ve TIR şoförü işsiz. Tehlikeleri göze alarak işine devam etmeye çalışan nakliyeci esnafının can ve mal güvenliği tehdit altında. Merkez Bankası veri tabanından elde edilen verilere göre, Türkiye’den Suriye’ye yapılan yurtdışı yatırım tutarı 2010 yılında 10 milyon dolar iken 2011 Ekim ayı itibariyle 6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

'Suriye politikası Türkiye’yi tehlikeli maceralara sürükledi'

Suriye’de yaşanan olayların Türkiye’nin de içinde bulunduğu komşusu ülkelerin tümünü etkilediğine dikkat çekilen raporda, AKP’nin “komşularla sıfır sorun” diyerek yola çıktığı yolda Türkiye’nin tehlikelere maceralara sürüklendiğine dikkat çekildi.

'İhracat 144 bin 609 dolardan 92 bine geriledi'

İhracatta gerileme rakamları raporda şöyle yer alıyor: 2011 yılının Ekim ayında 144 bin 609 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, 2011 Kasım ayında 140 bin 847 bin dolara, 2011 Aralık ayında ise 92bin 296 dolara gerilemiştir. Oysa 2010 yılı Aralık ayında bu ülkeye olan ihracat tutarı 258.153 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Aynı şekilde ithalat da gerilemiş; 2010 yılında 32.014 bin dolar olarak gerçekleşen ithalat 2011 yılı sonunda 9.745 bin dolara geriledi.

CHP’nin 9 ilde çektiği fotoğraf şöyle:

‘Adana’dan çimento ihracatı durdu’

ADANA: 2011 yılı Mart ayında Suriye’de şiddetlenen ayaklanmalar, Adana’dan Suriye’ye yapılan ihracatı direk olarak etkilemiş, bir önceki yılın Mart ayına göre 2011 yılı Mart ayında, ihracatta yüzde 32 oranında azalma söz konusu olmuştur. Mineral maddeler ihracatı, Kasım ayında düşmüş, aralık ayında ihracat yapılmamıştır.Suriye’ye günlük yaklaşık 25bin ton çimento ihraç etmekteyken, Suriye’de yaşanan gelişmelerden sonra hiçbir şekilde ihracat gerçekleştirememiştir.

GAZİANTEP: İhracat yaklaşık olarak yüzde 30 oranında daralmıştır.

Suriye’de yaşanan olaylar öncesinde yıllık yaklaşık 60 bin Suriye vatandaşının Gaziantep'e giriş çıkış yapmak suretiyle yarattığı yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık ekonomiden Gaziantep esnafı mahrum kalmıştır. Bu durum özellikle otel, lokanta ve benzeri işletme sahibi küçük esnafı etkilemiştir.

HATAY: 2011 yılı Ekim ayı sonu itibariyle Hatay’dan Suriye’ye yapılan ithalat yaklaşık 16 milyon dolar iken, Kasım ayı itibariyle bu oran yüzde 31 gerileyerek yaklaşık 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2011’de ise ihracattaki düşüş hızla artmış ve Kasım ayına göre yüzde 46’lık bir düşüş ile yaklaşık 5,5 milyon Dolara gerilemiştir.

KAHRAMANMARAŞ: Küçük esnaf, Suriye ile ticarette sıkıntı yaşandığını, Suriye’de meydana gelen olaylar öncesinde rahatça Suriye’ye giriş çıkış yaptıklarını, mal alıp ve sattıklarını ancak olaylar sonrasında bunun zorlaştığını, kaçakçılığın arttığını belirtmektedir.

‘Kilis’in 20 bin ailesi mağdur’

KİLİS: Yaklaşık 5 bin aile sınır ticaretiyle uğraşmaktadır. Yaklaşık 20 bin kişinin sınır ticaretinden yaşamlarını idame ettirmektedir. Suriye’de yaşanan olaylar nedeniyle sınır ticareti yapamayan yöre halkı mağdur olmuştur.

Suriye’de yaşanan olaylar sonrasında Hatay İlimize gelen sığınmacıların, Kilis İline naklinin düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu durumun yörede huzursuzluk yaratacağı, çatışmalara neden olacağı yöre halkı tarafından düşünülmektedir.

MARDİN: Kavak ağacı ihracatı yapan şirketler, 400-500 ton yıllık ihracat kapasitesinin Eylül 2011’de 100 Ton’a gerilediğini belirterek, yaklaşık 50.000 Dönüm arazide kavak ağacı üretimi yapmakta olan üreticilerin Suriye’de yaşanan son olaylardan en fazla etkilenen kesim olduğunu ifade etmektedirler.

‘Mersin’de Arap baharı ‘sonbahar’ oldu’

MERSİN:Turizmde başta Suriye olmak üzere rotasını Ortadoğu'ya çeviren Mersin, turizmde de hüsran yaşamıştır. Bölgede yaşanan ve “Arap Baharı” olarak nitelendirilen gelişmeler, Mersin turizmiaçısından adeta bir “sonbahar” halini almıştır. 2011 yılında, Suriye başta olmak üzere Lübnan ve Ürdün gibi diğer Arap ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 70'lik bir düşüş göstermiştir. Resmi verilere göre deniz sınır kapılarından giriş yapan Suriyeli turist sayısı 2010 yılında 32 bin kişiyken, bu rakam 2011 yılında 4 bin 300'e gerilemiştir. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği, 2010 yılında Suriye, Lübnan ve Ürdün'den Türkiye'ye gelen 900 bin turistin 150 bininin Mersin'e geldiği ve her bir turistin yaklaşık 500 dolar harcadığı göz önüne alındığında bölgede yaşanan kaos ortamının Mersin'e zararının yaklaşık 75 milyon dolar olduğunu belirtmektedir.

OSMANİYE: Osmaniye İlinin Suriye ile herhangi bir ticari ilişkisi olmadığı için bu İlimiz Suriye’de yaşanan olaylardan şimdilik etkilenmemiştir.

‘Menengüç Kahvesi, bavul ticareti’

ŞANLIURFA: Türkiye - Suriye ilişkilerinin evlilik müessesesiyle yarattığı akrabalık bağları söz konusu olaylar nedeniyle zarar görmeye başlamış, taraflarda kuşku ve endişe ortamı yaratmıştır.

Bölgede ciddi bir potansiyele sahip ve yöre halkının büyük ölçüde geçim kaynağı haline gelen bavul ticareti hemen hemen tamamen durmuştur. Geçimini sigara, çay, şeker, kahve, Menengüçkahvesi ve nargile, kumaş, oyuncak, hediyelik eşya ve benzeri ürünler üzerinden bavul ticareti yaparak sağlayan yöre halkı, bavul ticaretinin sona ermesiyle ekonomik sıkıntı içine girmiştir.