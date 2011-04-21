AKP'nin seçim afişi DSP'lileri kızdırdı

T24 - Antalya'nın Elmalı İlçesi'nde AKP ilçe binasına asılan afişte merhum Başbakan Bülent Ecevit'in ABD eski Başkanı Bill Clinton ile, Başbakan Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama'yla olan fotoğraflarının yanyana asılarak "Türkiye'nin itibarını yükselttik" denilmesi, DSP'lilerce tepkiyle karşılandı. DSP Antalya il başkanlığı savcılığa suç duyurusunda bulundu.







DSP Antalya İl Başkanlığı, AKP Elmalı İlçe Teşkilatı'nca hazırlanan merhum Başbakan Bülent Ecevit'in fotoğrafının da yer aldığı seçim afişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

DSP Antalya İl Başkanı Ali Ulvi Büyüknohutçu ve partililer, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri suç duyurusu dilekçesinin ardından adliyebinası önünde basın açıklaması yaptı.

Başkan Büyüknohutçu, AKP Elmalı İlçe Teşkilatı tarafından parti binasının balkonuna asılan afişe, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 2000 yılındaeski ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesindeki fotoğrafının, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Barack Obama ile görüşmesindeki fotoğrafla yanyana getirilerek, "10 yılda Türkiye'nin itibarını yükselttik" ifadesine yer verildiğini söyledi.

Fotoğrafın yer aldığı gazeteyi de gösteren Büyüknohutçu, AKP Elmalı İlçe Teşkilatı'nca hazırlanan seçim afişinin, eski genel Başkanları Bülent Ecevit ile DSP'nin manevi şahsiyetini zedelediğini belirtti.

Açıklamasında suç duyurusu dilekçesini de okuyan Büyüknohutçu, afişte Ecevit'in saygın devlet adamlığı duruşunun çarpıtıldığını, Ecevit'in kişiliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin itibarının alenen zedelendiğini belirterek,"Sayın Bülent Ecevit'in resmi kullanılarak ve o dönemde devletimizin itibarsız olduğu kastedilerek açık suç işlenmiştir. Hem merhum Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in hem de DSP'nin manevi şahsiyetine kasıtlı olarak saldırılmıştır" dedi.

Büyüknohutçu, AKP Elmalı İlçe Başkanı Ümit Öztekin ile ilçe yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca yasam işlem başlatılmasını talep etti.





