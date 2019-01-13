AKP'nin Sakarya adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya adaylarını açıkladı. Mevcut Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu sahneye çağpıran Erdoğan kendisine teşekkürlerini sundu. Erdoğan ardından yeni adayı Ekrem Yüce olarak açıkladı.

Öte yandan Erdoğan, Sakarya'nın Taraklı İlçesi için AKP'nin Cumhur İttifakı kurduğu MHP'nin adayı İbrahim Pilavcı'yı destekleyeceklerini açıkladı.

AKP'nin Sakarya adayları şöyle:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı: Ekrem Yüce

Adapazarı Belediye Başkan adayı: Mutlu Işıksu

Akyazı Belediye Başkan adayı: Bilal Soykan

Arifiye Belediye Başkan adayı: İsmial Karakuluççu

Erenler Belediye Başkan adayı: Fevzi Kılıç

Ferizli Belediye Başkan adayı: İsmail Gündoğdu

Geyve Belediye Başkan adayı: Murat Kaya

Hendek Belediye Başkan adayı: Ali Kemal Sofu

Karapürçek Belediye Başkan adayı: Orhan Yıldırım

Karasu ​​​Belediye Başkan adayı: İhsak Sarı

Kaynarca Belediye Başkan adayı: Murat Kefli

Kocaali Belediye Başkan adayı: Ahmet Acar

Pamukova Belediye Başkan adayı: Cevat Keser

Sapanca Belediye Başkan adayı: Özcan Özen

Serdivan Belediye Başkan adayı: Yusuf Alemdar

Söğütlü Belediye Başkan adayı: Koray Oktay Özten

(Cumhur İttifakı adayı) Taraklı Belediye Başkan adayı: İbrahim Pilavcı

Erdoğan'ın kendisini dinlemeye gelenler arasındaki down sendromlu bir kız çocuğuyla arasındaki konuşma dikkati çekti. Kız çocuğu kendisine, "Beni ne akdar çok seviyorsun?" diye soran Erdoğan'a kollarını açarak yanıt verdi. Bunun karşılığında kollarını açan Erdoğan, "Ben de seni bu kadar seviyorum," dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Sakar'ya her dönemde olduğu gibi bu dönemde de bu büyük davanın yükünü omuzlamaya talip olmuştur. Biz de Skarya'nın yaptığı fedekarlığa karşı diyoruz ki Sakar'ya en iyi belediyeciliğe layıktır.

"Sadece seçmen kütüklerini sağlam bir şekilde takip ettiğimizde dahi yapacak çok işimizin olduğu ortaya çıkıyor. Askıya çıkan seçmen kütüklerini incelediğimizde, AKP üyelerinden 504 bininin burada akyıtlarının olmadığını gördü. Bir önceki sçeime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon kişi içinden 222 bini AKP üyesi. Ayrıca bu sçeimde 1 milyon kişi gencimiz ilk defa oy kullanacak. Bu rakamalr sakarya'da ilk defa oy kullanacak kişi sayısı 12 binden fazla. Şehre yeni gelen seçmen sayısı 16 bin 500 civarında.

"Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız. Adres değiştirerek ilinize, ilçenize gelmiş üyelerinizle hemen irtibat kuracaksınız. Üyeni olmayan vatandaşlarınıza da 'Hoşgeldin' ziyaretine gşdeceksiniz. Yeni oy kullanacak gençelrimizi partimize davet edeceksiniz.

"Biz gittiğimiz her yerde eserlerimizle konuşuruz, CHP laf. Milletimizle yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı paylaşıyoruz.

"Maaşımı alamıyoruz grev, grev, grev. Hakikatten CHP belediyeciliği bu. AKP belediyeciliğinde bunların hiçbiri yok.

"Buraya gelemden önce önemli bir sanayi tesisinin temel atma törenine katıldım. Bittiğinde 10 bin kişiye istihdam sağlayacak temeli bugün attık. Şimdi temelini attığımız kısım 2020'de inşallah hizmete girecek. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta çok önemli. Buradan daha ileriye gidebilmek için birlikte adım atmamız gerekiyor. Tabii birileri önümüzü kesmek için here türlü adımı atıyorlar. CHP'liler. Bizler iktidar, cumhurbaşkanı olarak burada satış değil özelleştirme değil, bu projeyle ilgili daha ileri modernizasyon olabilmesi işin işletme devri yaptık. Ne yapacak BMC buraya yaklaşık 50 milyon dolar yatırım yapacak. Daha modern bir tesis olsun ve bütün tankların vesaire araçlar burada yapılsın.

"İnşallah şimdi tankalrımzıı yapıyoruz. Bakın 10 bine kadar 2023'te eleman alınacak.

"Onlarla beraber savunma sanayiimizi çok daha güçlü kılacağız.

"Uzun vadeli bize ne kadar katkı sağladığını gördük. İnsanlı insansız hava araçlarımız, tankalrımız, yazılımlaırmız olmasaydı inanın bana bugün bize nefes dahi aldırmazdı.

"Şayet savunma sanayiinde hedeflerimize ulaşacaksak bunu özel sektörün dinamizmi, açık ruhuyla gerçekleştirmeliyiz. Her fırsatta kurumlarımıza ben herhangi bir konuda bir ürünün ve hizmetin ülkemize tasarımı, üretimi mümkünse gerekirse daha fazla para ve zaman harcayıp yapmalıyız.

"Bir takım kurumlarımızın eski hastalıklardan kurtulamadığını duyuyoruz. Hesabını sorumlulardan en kısa zamanda soracağımızdan endişeniz olmasın."