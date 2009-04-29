AKP'nin rekortmen bakanları

Son günlerde “Kabine”de yapılacak değişiklik gündemden düşmezken, özellikle bazı isimlerin Türk siyasi tarihinde rekor kırdıkları da ortaya çıktı



Bakanlar, Vecdi Gönül, Kemal Unakıtan, Mehmet Aydın, Recep Akdağ ve Hilmi Güler 18 Kasım 2002 tarihinden bu yana, 3 hükümet döneminde ve 7 yıldır aynı bakanlık koltuğundan kalkmadı.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 29 Mart yerel seçimleri ardından kabine revizyonuna ilişkin açıklama yapması sonrasında bakanlıklarda değişim rüzgarları sert esmeye başladı. Beklentiler nedeniyle bürokrasi de durma noktasına gelince değişikliğin kaçınılmaz olduğu ifade edilirken, bazı bakanların 3 hükümet döneminde, koltuğunu kaptırmadan aynı bakanlıkta görev yaparak çok partili siyasi hayat tarihinde rekor kırdıkları da dikkat çekti.



58. hükümet dönemi



3 Kasım 2002 genel seçimleri sonrasında 18 Kasım 2002 tarihinde 58. hükümet Abdullah Gül Başbakanlığı’nda kuruldu. 14 Mart 2003 tarihine kadar yaklaşık 4 aylık süre görev yapan hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevini Mehmet Ali Şahin, Abdüllatif Şener ile Ertuğrul Yalçınbayır paylaştı. Beşir Atalay, Mehmet Aydın, Ali Babacan, Kürşat Tüzmen Devlet Bakanlıklarını alırken, Adalet Bakanlığı görevini Cemil Çiçek, Milli Savunma Bakanlığını Vecdi Gönül, Maliye Bakanlığını Kemal Unakıtan, Sağlık Bakanlığını Recep Akdağ, Ulaştırma Bakanlığını Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ise Hilmi Güler devralmıştı.



Kabinede, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, Milli Eğitim Bakanı Erkan Mumcu, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, Kültür Bakanı Hüseyin Çelik Turizm Bakanı Güldal Akşit, Orman Bakanı Osman Pepe, Çevre Bakanı ise İmdat Sütlüoğlu oldu.



59. hükümet



59. Hükümet ise 14 Mart 2003 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan başbakanlığında kuruldu. Kabine için seçim yapılırken, 58. Hükümet Başbakanı Abdullah Gül Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. 59. hükümette, 58. hükümette olan birçok isme rastlanırken Ertuğrul Yalçınbayır Devlet Bakanlığı görevine alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’na Hüseyin Çelik geçerken, Kültür Bakanlığı’na ise Erkan Mumcu getirildi. Kürşat Tüzmen Çevre Bakanı olurken Turizm Bakanı Güldal Akşit yapıldı.



59. hükümette ise bir süre sonra revizyona gidildi. Turizm Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı tek çatı altında birleşirken aynı zamanda Çevre Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nda da aynı yol izlendi.



59. hükümette revizyonlar



Bu süreç sonrasında Kürşat Tüzmen sadece iki aylık ayrılıktan sonra 8 Mayıs 2003 tarihinde, Güldal Akşit ise 29 Nisan 2003 tarihinde Devlet Bakanlığı koltuğuna geri döndüler. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Erkan Mumcu, Çevre ve Orman Bakanlığı’na ise Osman Pepe getirildi.



Kabine revizyonunda Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen 2 Haziran 2005 tarihinde görevi Faruk Nafiz Özak’a bırakırken, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü de görevini Mehmet Mehdi Eker’e Devlet Bakanı Güldal Akşit ise koltuğunu Nimet Çubukçu’ya devretti.



Seçim nedeniyle ise Adalet Bakanı Cemil Çiçek 7 Mayıs 2007’de yerini Meclis dışından Fatih Kasırga’ya verirken, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da görevini yine Meclis dışından Osman Güneş’e Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ise Meclis dışından İsmet Yılmaz’a bıraktı.



60. hükümet



22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında ise Recep Tayyip Erdoğan 60. hükümeti kurma görevini elde etti. Abdullah Gül’ün Türkiye’nin 11. Cumhurbaşkanı olmasının ardından Cemil Çicek, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olurken Murat Başesgioğlu Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi. Hayati Yazıcı ve Nazım Ekren, Zafer Çağlayan, Ertuğrul Günay ise kabineye yeni giren isimler olurken. Vecdi Gönül, Kemal Unakıtan, Mehmet Aydın, Recep Akdağ ve Hilmi Güler 58. dönemden beri hiç ara vermeden oturdukları Bakanlık koltuklarına yeniden geldi. 5 isim, aynı koltukta 3 dönem ve 7 yıldır tek bir gün bile ara vermeden oturarak çok partili rejime geçilen 1950 yılından bu yana kırılmayan bir rekorun sahibi oldular.



Süre aynı koltuk farklı



Yine 3 dönemdir Bakanlık yapan Kürşat Tüzmen, Binali Yıldırım, Mehmet Ali Şahin, Beşir Atalay, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Murat Başesgioğlu ve Hüseyin Çelik ise yine kabinede yer bularak Türk siyasi tarihinde en uzun dönem, üst üste bakanlık yapan siyasiler arasında yerini aldı.

