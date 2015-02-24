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'AKP'nin oyları yüzde 40'ın altına düştü' diyen Gezici Araştırma Şirketi'ne polis baskını!

AKP'nin oylarının yüzde 40'in altına düştüğünü açıklayan Gezici Araştırma Şirketi'ne mali polisler baskın yaptı

24 Şubat 2015 17:30

Gezici Araştırma Şirketi son anketinde AKP'nin oyları düşük çıkmıştı. Dün yayınlanan Gezici anketinde AKP oylarında düşüş olduğu belirtilmiş ve yüzde 40'ın altına indiği tespit edilmişti. Halk TV'nin verdiği habere göre mali polisler sabah şirkete vergi incelemesi için gitti.

Sosyal medyada Halk TV'den Hakan Aygün attığı tweet'le "Gezici araştırma'ya baskın: maliye ekipleri içeri dalmış. son anketinde akp için iyi şeyler söylememenin bedeli:((" ifadelerine yer verdi.

AKP'nin oylarının düşük çıktığı anketin yayınlanmasından bir gün sonra mali polislerin şirkete inceleme için gitmesi dikkat çekti.

 

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