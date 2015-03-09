AKP’nin oyları düştü diyen Murat Gezici ölüm tehdidi alıyor

Yaptıkları anketler sonucu AKP’nin oyunu yüzde 40’ın altında gösteren Gezici Araştırma Şirketi Genel Müdürü Murat Gezici, ölüm tehditleri aldığını söyledi. Hükümetle ters düşen bütün kesimlerin büyük baskılara maruz kaldığını belirten Gezici, “Bu anketi yayınladıktan sonra birilerinin rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bu araştırma ve baskın sonrasında çok sayıda ölüm tehditleri alıyorum.” dedi.

Fazlı Mert ve Kamil Arlı’nın Zaman’da yer alan haberine göre, en son yayınladığı seçim anketi sonrası Maliye ve SGK müfettişlerinin baskınına uğrayan Gezici Araştırma Şirketi’nin sahibi Murat Gezici, açıklamalarda bulundu. AKP oylarının yüzde 40’ın altına düştüğünü açıklayan Gezici Araştırma Şirketi’nin hedef haline geldiğini anlatan Gezici, “Eğer AKP’nin oylarını diğer araştırma şirketleri gibi yüksek gösterseydim, böyle bir baskının olmayacağını düşünüyorum. Çünkü yapılan açıklamalarda o kontrolün rutin bir kontrol olduğu söylendi ama ben o şekilde yorumlayamıyorum. Anket yayınlandıktan bir gün sonra bunun yapılması çok manidar. Benim yaşadığım durumu bugüne kadar herhangi bir araştırma şirketi yaşamadı.” diye konuştu.

'Medyaya baskı, AKP’nin oylarını düşürdü'

7 Haziran’da yapılacak seçimde AKP’nin oy oranını yozde 35 ile 39 arasında beklediğini dile getiren Murat Gezici, bunun en temel sebeplerinden bir tanesinin medyaya yapılan son dönemdeki baskıların olduğunu söyledi. Gezici, “Medya baskısı halk tarafından kabul edilmiyor. Özellikle Zaman Gazetesi’ne yapılan müdahale, Türkiye’de negatif anlamda büyük bir heyecan oluşturdu. Halkın yüzde 69’u medyaya baskı var, diyor. Bu oran 8 yıl önce yüzde 20 oranındaydı. Halk bu baskıyı otoriterleşmeye giden bir süreç olarak görüyor” dedi.

'Halk başkanlık sistemine karşı'

Murat Gezici, başkanlık sisteminin dayatılmasının vatandaş tarafından kabul görmediğini de sözlerine ekledi. “Halk bunu kabul etmiyor. Bu sisteme karşı. Bunun yanında ülkede vatandaşlar artık yolsuzluğun olduğuna inanıyor. Halk son dönemdeki yolsuzluk iddiaları, çözüm sürecinin gerçekleşmemesi, heyecan oluşturmaması gibi olaylardan çok etkilendi. Diğer bir etken de eğitim sistemi. Türkiye’nin en önemli üçüncü sorunu eğitim sorunudur. Türkiye’de şu an eğitim alanında büyük sıkıntılar mevcut. Eğitimdeki adaletsizliğin, dershanelerdeki sıkıntıların, çocukların istediği okula gidemediği için aileler hükümeti sorumlu görüyor.” ifadelerini kullandı.

'HDP seçime parti olarak girmeli, oyu yüzde 9’un üzerinde'

Murat Gezici yaklaşan seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulundu. HDP’nin son yaptığı 3 araştırmada yüzde 9’un üzerinde oy aldığını anlattı. Gezici, “En son araştırmada bu oran 9,5 çıktı. Yani barajın kapısında bir ayağı içerde. Bu süreç HDP’ye bağlı. Eğer HDP barajı geçerse, muhtemelen ya koalisyon içinde olacak ya da sadece Meclis’in içinde olacak. Ama barajı geçerse mutlaka Meclis’te olarak ve Kürt halkın sorunlarını daha rahat ifade etme hakkını bulacak. HDP için büyük bir sınav. Eğer ki HDP bu dönem parti olarak Meclis’e girmez ise AKP politikaları ile asimile edilecek. HDP küçültülecek ve başkanlık sistemi yolunda HDP’nin tamamen yok edilmesi söz konusu olacak. O yüzden HDP’nin bunu önlemek için seçime parti olarak girmesi gerekiyor.” görüşünü paylaştı.