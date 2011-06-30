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AKP'nin Meclis Başkanı adayı Cemil Çiçek

AKP, 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Meclis Başkanlığı için Cemil Çiçek'i aday gösterdi.

30 Haziran 2011 03:00

T24- AKP, 4 Temmuz Pazartesi günü yapılacak Meclis Başkanlığı için Cemil Çiçek'i aday gösterdi.

1946 Yozgat doğumlu olan Çiçek,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasete Anavatan Partisi'nin kurucu üyesi olarak başlayan Çiçek, ANAP iktidarlarında devlet bakanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılan Çiçek 18.Kasım 2002'den 08 Mayıs 2007'ye kadar Adalet Bakanlığı görevinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemil Çiçek'in Meclis Başkanlığı'na adaylığı yönündeki haberleri  "sorun olmaz" diyerek yanıtlarken, MHP ise kendi adayını çıkaracağını açıklamıştı.

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