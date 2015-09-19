AKP’nin listesinde sürpriz isim: Refah-Yol Hükümetinin Kültür Bakanı İstanbul 1. sıra adayı

AKP, 1 Kasım listesinde milli görüş geleneğinden gelen, REFAHYOL döneminin Kültür Bakanı, Rizeli İsmail Kahraman’ı "İstanbul 1. Bölge 1. Sıra"dan göstererek sürpriz yaptı. Kahraman’ın, adaylığının Saadet Partisi (SP) ile görüşmelerin sürdüğü aşamaya denk getirilmesi dikkat çekti.

20 ve 21. Dönem milletvekili İsmail Kahraman, Talebe Cemiyeti Başkanlığı, Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanlığı, Birlik Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Başkanlıkları, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Başkanlığı yapıyor.