AKP'nin Köşk adayını, ‘Kardeşim Erdoğan’ diyerek Gül mü açıklayacak?

Başbakan Tayyip Erdoğan beklendiği gibi aday olursa bunu ilk kimin açıklayacağı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 7 yıl sonra benzer jest yapacağı konuşuluyor.

Muhalefet “çatı adayı” arayışını sürdürürken iktidar partisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kararını bekliyor. Muhalefetin ajandasında öne çıkan bir isim yok. AKP’nin adayı ise büyük bir sürpriz olmaz ise Başbakan Erdoğan olacağı görülüyor. İktidar partisi malumu ilan etmek için biraz da “taktik” gereği Haziran ayının ortalarına kadar bekleyecek.

Ömer Şahin’in Radikal’deki haberine göre, Başbakan Erdoğan beklendiği gibi aday olursa bunu ilk kim açıklayacak? Bu isim Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabilir mi? Bu sorulara cevap vermeden önce 7 yıl öncesini hatırlayalım…

AKP’nin o zaman da bugünkü gibi iki “muhtemel” adayı vardı: Erdoğan ve Gül. Yine bir dizi “istişare” mekanizması işletildi. Karar günü gecesi Başbakan Erdoğan MKYK ve MYK’yı topladı. Gül ile de baş başa görüştükten sonra karar verildi. Açıklama için Sabahın olması beklendi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Adayımız kardeşim Abdullah Gül” diyerek açıklamayı yaptı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 7 yıl sonra benzer jesti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için yapacağı konuşuluyor. Gül, konumu gereği bunu bir partinin toplantısında yapamaz. Bunun yerine örneğin bir kabul sonrası kendisine soruya, “AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan kardeşim olmasını destekliyorum” anlamına gelecek sözler söyleyebilir. Erdoğan’ın adaylığının bu şekilde açıklanması parti kurmaylarınca önemli bulunuyor. Bu sözlerin partinin “birlik ve beraberliği”ne katkı sağlayacağına inanılıyor. Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 20 milletvekili imzası gerekiyor. Erdoğan’ın AKP milletvekillerinin ortak imzasıyla aday gösterileceği, bazı sivil toplum kuruluşlarının da gazete ilanlarıyla buna destek vereceği söyleniyor.