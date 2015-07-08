AKP'nin koalisyon görüşmelerini yürütecek isimler belli oldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, koalisyon çalışmaları kapsamında CHP ve MHP ile görüşecek heyetlerde yer alan isimleri açıkladı. Heyetlerde yer alan isimlerle iki ayrı toplantı gerçekleştiren Başbakan, kendisine sunulan raporları inceledi.

İHA'nın haberine göre, AKP'nin CHP ve MHP ile koalisyon çalışmalarını yürütmek üzere oluşturduğu heyetteki isimlerle bugün Başbakanlık Resmi Konutu'nda iki ayrı toplantı gerçekleştirdi. Bugün öğleden sonra gerçekleştirilen toplantıların ilkinde CHP ile ilgili çalışmaları yürüten komisyon üyelerini toplayan Davutoğlu, beyanname, vaatler, koalisyon görüşmeleri sürecinde takip edilecek metot ve diğer detaylar konusunda değerlendirmelerle hakkında görüş alışverişinde bulundu.

CHP ile ilgili toplantıya heyette yer alması beklenen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, AKP Ankara Milletvekili Mücahit Aslan ve AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan katıldı.

MHP heyetinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Lütfi Elvan, AKP Trabzon Milletvekili Süleyman Soylu, AKP Grup Başkanvekilleri Mahir Ünal, Naci Bostancı, Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ve AKP Ankara Milletvekilleri Vedat Bilgin ile Ertan Aydın yer aldı.

Cevdet Yılmaz, Lütfi Elvan ve AK Parti Genel Başkan Danışmanı Ali Sarıkaya iki toplantıya da katıldı.