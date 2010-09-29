AKP'nin kadınları sahile inecek

T24 - Referandum ertesi sahil şeridindeki 'Hayırcılar'a AK Parti'den yakın markaj. Yapılacak anketlerle seçmenin endişeleri sorgulanırken, kadın kolları da sahaya özel atölye çalışması başlatacak.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sahillerin referandumda neden 'Hayır' dediğini anlamak için anket yapacaklarını söyleyince AK Parti Kadın Kolları da harekete geçti. Akşam gazetesinde yer alan habere göre,



Seçmenin yarısının kadın olduğunu hatırlatan AK Partili kadın siyasetçiler, parti yönetimine sahil kesiminde yaşayan ve 'Hayır' diyen kadınların çoğunluğunun eğitim düzeyinin yüksek olduğunu belirterek, şu sorulara yanıt aranmasını istediler: 'Bu kadınlar bize neden 'Hayır' dedi? Politikalarımızdan korkuları ve kaygıları mı var? Biz kendimizi ve anayasa değişikliğini onlara iyi anlatamamış olabilir miyiz?'

Anket çalışması kapsamında 'Hayır' diyen kadın seçmenlere yaşına, eğitim durumuna, yaşadığı bölgeye göre sorular sorulacak. Bu kadınların siyaset algısı, siyasetten ve demokrasiden beklentileri ortaya konulacak.









DEMEK Kİ İYİ ANLATAMADIK



AK Parti Kadın Kolları Başkanı, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin yaptığı açıklamada, şunları söyledi: 'Sekiz yıllık iktidarımız boyunca en büyük yatırımı, temel insan haklarıyla birlikte kadın haklarına yaptık. Bu alanda önemli temel kanunlar çıkardık. Biz bunları iyi anlatamadık demek ki, kafalarda soru işaretleri devam ediyor. Yaptıklarımızı anlatacak ortamlar oluşturduğumuzda bu soru işaretlerinin büyük kısmı cevap bulacak.'





EMPATİ KURMAK ÖNEMLİ



AK Parti'nin 'Farklılığımız Zenginliğimizdir' diye yola çıktığını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti: ''Birlikte Türkiyeyiz' diye yolumuza devam ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın 'Yüzde 42'yi anlamaya çalışıyoruz' şeklindeki açıklamasından sonra, biz de kendi çalışmamızı başlattık. Sahaya özel atölye çalışmaları yapacağız ve bire bir sahaya inerek bölgesel çalışmaları başlatacağız. Başarı, korkuyu korkutmaktır. Biz korku siyasetinin bir toplum mühendisliği olduğunu ve bunun toplumun üzerinde yayılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bunu önlemek için de birbirimizi anlayarak, empati kurarak, hoşgörü içinde hep beraber mutlu huzurlu bir Türkiye inşasını kurmak istiyoruz.'





KIZILCAHAMAM KAMPINA HAZIRLIK



KadIn Kolları'na göre anketin amacı, 'Hayır' diyen kadınların varsa korkularını, kaygılarını anlamak, akıllardaki soruları cevaplamak ve yeni bir eylem planı oluşturarak AK Parti'nin kendisini onlara doğru anlatmasını sağlamak. 15 Ekim'de yapılacak Kızılcahamam kampına yetiştirilmesi planlanan anket çalışmasında, 'Kadınların demokrasiden ve siyasetten beklentisi nedir? Kaygıları, korkuları nelerdir? sorularına yanıt alınacak.





TOPLUMUN TÜMÜ ÖNEMLİ



'Toplumun tüm katmanları bizim için önemlidir. En önemlisi empati kurmak' mesajı veren AK Partili kadın siyatçiler ise şu görüşü dile getiriyor: 'Kadınlar, kadın eksenindeki tartışmaları kısır politikaların üzerinde tutuyorlar. Bu, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız çalışmalarda da gördüğümüz bir durum. Deneyimimize ve kadınların bu becerisine güveniyoruz.'







